Congo-Kinshasa: MCSD-Tshela - Roger Muaka livre à la population la route de Tsanga Nord réhabilitée

Au cours de son énième voyage qu'il vient d'effectuer, du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2020, dans le territoire de Tshela, province du Kongo Central, le président National du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), l'honorable Sénateur Roger Muaka Muaka, accompagné de sa chère épouse et d'une brochette importante des cadres du Directoire National et de la Fédération du Kongo Central, a accompli un acte d'une grande portée de développement socio-économique pour le bien-être de la population de Tshela et l'ensemble de ses secteurs. Il s'agit de la cérémonie officielle de remise par lui, de l'axe routier Tshela Kuimba et Tsanga Nord à la population à travers l'Administrateur du Territoire. C'est une cérémonie haute en couleurs, unique en son genre, est inscrite en lettre d'or dans les annales du territoire de Tshela.

«C'est du jamais vu, un particulier, parlementaire soit-il, prendre de tels risques aux dépenses colossales», a lâché un habitant du coin. Autour de l'infatigable Roger Muaka Muaka, se crée inéluctablement, une nouvelle synergie qui met en relief, jeunes et vieux, nouvelle et vieille générations, autorités officielles, traditionnelles et coutumières, Société civile ou société savante... Partout où il passe, l'homme draine des foules immenses et fait enterrer toute forme des clivages politique et ethnique. Il est incontestablement, le catalyseur ou mieux, le dénominateur commun pour mettre tous les Ne Kongo en symbiose. Pour s'en convaincre, pendant qu'il s'observe le déchirement de la classe politique au Kongo Central, lui, par contre, est dans un discours de conciliation. Il pose des actes tentaculaires de développement. Il apporte un message de paix et d'amour. Il continue à construire des passerelles à la place d'ériger des murs ou barrières.

A Tshela, tous étaient étonnés de l'appel du Sénateur à la population d'aimer ses collègues députés et sénateurs : « Ne nous divisez pas chère population. Vous devez du respect à vos députés et sénateurs du territoire et du Kongo central. Evitez de nous opposer ou de faire de commérage, car, tous avons les mêmes objectifs d'atteindre le développement de nos entités de base », a-t-il fait remarquer.

Gratitudes et reconnaissances, à tout prendre, Roger Muaka n'est pas de la race de ceux dont la vérité glisse aux lèvres. Toute intervention financière ou spirituelle, de près ou de loin, est comptabilisée dans l'escarcelle. Les donateurs ayant contribué aux travaux exécutés à des conditions très favorables par la Fondation Gaston Ngumba, Fils et notable de Tshela, membre du MCSD sont cités nommément.

Il s'agit des interventions financières et spirituelles des Eminents hommes d'Eglises en l'occurrence, la CEAC à travers le Président Représentant Légal, Révérend Pasteur Bunda Bunda avec un montant de 500 USD d'appui au projet. Monseigneur Cyprien Mbuka, Evêque du Diocèse de Boma, les honorables députés élus de Tshela en l'occurrence ; Crispin Mbadu pour une contribution spontanée de 500 USD, la contribution d'un ami et sympathisant du MCSD, originaire de la province du Maï-Ndombe qui a fait un don de 15 fûts de carburants. Coûts de réhabilitation Globalement, : -40 fûts de Gasoil (8.800$) - 7 fûts de lubrifiants (8.200$) - 23.000 $ pour les frais d'études, achat matériaux et entretien matériels ainsi que le paiement des ouvriers. La moisson reste abondante pour le Sénateur, les besoins sont immenses pour le territoire de Tshela.

Par conséquent, aucun acteur de développement ne manquera à faire, a-t-il prévenu. Les satisfécits de l'AT et CDU Après la présentation du Sénateur et de toute son équipe dont les deux Vice-présidents, le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général par Doucet Maphangala, le Fédéral MCSD-Kongo central dans une modération assurée par Me Hippolyte Porte-parole du MCSD, l'Administrateur du Territoire Charles Iloankoy Nkanga s'est dit très ému de l'acte posé par Roger Muaka car, c'est son entité qui en est la première bénéficiaire de l'ouvrage.

Il promet d'en faire bon usage. A son tour, le Chef de Division Unique du Bas-Fleuve, Hugo Mavambu, a, lui aussi félicité le Sénateur Roger tout en rappelant aux chefs de secteurs d'y veiller scrupuleusement notamment, par le respect strict des barrières de pluies pour ne pas abimer la route de sitôt. D'une pierre deux coups, la manifestation aurait permis également l'installation par le Fédéral du Kongo Central Doucet Maphangala et la Coordinatrice fédérale de la Ligue des Femmes, Germaine Masiala Nzovo à l'installation du Comité sectionnaire des Femmes MCSD Tshela.

Ces femmes ont reçu le drapeau et écharpes du parti en guise de la responsabilité qu'elles doivent assumer désormais. Soyez béni à jamais. Aussitôt qu'il a foulé ses pieds sur le sol tshelois, le patron du MCSD est accueilli en véritable prince par des milliers des pasteurs et fidèles de la paroisse CEAC Mbanga Cité. Ils l'attendaient avec impatience afin de le bénir et le hisser au rang de leader, fils de la CEAC qui doit désormais porter le fardeau de faire entendre les cris de l'église au niveau des instances officielles ou décisionnelles.

Le passage de Roger Muaka à la CEAC, sous la direction du PRL Bunda tombe à pic dans la mesure où il coïncide avec la retraite qu'ils venaient d'organiser et ayant conduit à la sainte saine et au sacre de plus des trente (30) pasteurs ordonnés. Pour ce faire, la cérémonie a regroupé, outre les milliers des fidèles, près de 218 pasteurs et leurs épouses pour près de 218 paroisses du pool Tsanga Nord, Tshela et Lukula. La CEAC est la deuxième force en termes d'église dans le Bas-Fleuve après le Catholique. Elle compte plus d'1,5 millions des fidèles. Il convient de rappeler que sur son chemin de retour à Kinshasa, le président Roger Muaka a fait escale à Boma où il s'est entretenu avec le Comité MCSD Section de Boma, dirigé par M. Alexis Kumbu.