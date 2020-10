Angola: La ferme Santo António investit 100 millions USD

Luanda — Au moins 100 millions de dollars américains ont été investis, depuis 2013 jusqu'à maintenant, par la Ferme Santo António, dans les municipalités de Quibala (Cuanza Sul) et Camacupa (Bié), dans la production agricole et l'élevage bovin et porcin.

La valeur en question a été appliquée aux systèmes d'irrigation, pour produire pendant les 12 mois de l'année, sur une superficie de deux mille hectares, des usines d'aliments pour animaux, du fumier, des tracteurs, des outils, des groupes électrogènes, des silos pour stocker jusqu'à cinq mille tonnes de céréales, séchoir à céréales, extrudeuse de soja, entre autres actifs.

Selon son administrateur José Alexandre, qui s'exprimait ce mardi dans une interview à l'ANGOP, la ferme a une superficie de 1000 hectares pour le maïs, le soja et le haricot.

La Ferme Santo António investit également massivement dans l'élevage, dans le but d'augmenter l'offre de viande et de produits laitiers, comptant à cet effet avec 750 truies en cycle fermé (le groupe double actuellement), et 1 500 têtes de bétail.

Cet investissement, affirme José Alexandre, rend l'opérationnalisation possible et, par conséquent, commence à arriver au consommateur final de semoule de maïs, de riz, d'aliments pour animaux, la viande de porc et de bœuf nationale.

Ils investissent dans l'agriculture, car ils estiment que l'agro-business est «l'or vert» de l'Angola, un secteur clé et prépondérant dans la croissance de l'économie, comme cela se produit dans le reste du monde.

La ferme contribue à l'augmentation de la production nationale, en investissant à grande échelle dans la production de céréales, légumineuses et oléagineux (maïs, riz, soja et haricots) et de viande (bœuf et porc), ainsi que dans le secteur industriel (sous-produits de riz et maïs, semoule de maïs et rations).

"Toujours dans le secteur industriel, nous explorons un abattoir, apportant aux citoyens angolais un produit de haute qualité et salubre, a-t-il souligné".

A Quibala, cette année, le pari est également de cultiver du riz sur une superficie de 1000 hectares, bénéficiant déjà du soutien d'une usine de décorticage, de transformation et de conditionnement du riz, d'un séchoir à riz et d'un silo de 4500 et 500 tonnes pour stocker le riz. riz.

Outre la production elle-même, l'entreprise estime qu'une bonne implication et une insertion sociale sont indispensables pour le succès et l'accomplissement du futur personnel et le bien-être de la population environnante. Dans ce contexte, ils ont construit une école primaire et un centre de santé est en phase finale de construction.