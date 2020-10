Cote d'Ivoire: Nomination d'Hamed Bakayoko comme premier ministre - La population du Woroba reconnaissante au président Alassane Ouattara

Les ressortissants du district du Woroba ( Worodougou, Mankono et Bafing) de Daloa ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara pour la nomination de Hamed Bakayoko au poste de Premier ministre le dimanche 11 octobre 2020, à la place de Gbêbani de la ville .

Bamba Issiaka, président du comité d'organisation, par ailleurs directeur général du Crou de Daloa a soutenu que cette cérémonie est organisée en guise de remerciement au président de la République Alassane Ouattara.

" Nous sommes ici pour témoigner notre profonde gratitude à SEM Alassane Ouattara pour l'honneur qu'il a fait en portant à la tête du gouvernement un digne fils du Woroba, le ministre Hamed Bakayoko.

C'est la première fois qu'un fils du Woroba bénéficie d'une telle nomination. Cette promotion est pour nous une touche capitale et particulière dont le Woroba se souviendra à vie ", a-t-il dit.

Amaral Fofana, opérateur économique et cadre RHDP, au nom des élus et cadres du Woroba résident à Daloa, a soutenu que le peuple du Woroba est reconnaissant au président Alassane Ouattara, bâtisseur et architecte du changement quantitatif et qualitatif dans le district du Woroba et dans tout le pays.

En témoignent les nombreuses actions de développement entreprises . " La cerise sur le gâteau est la nomination d'un digne fils du Woroba au poste de premier ministre. Merci pour cette marque de confiance à l'endroit de leur fils ", a-t-il dit.

Il a rassuré le président Alassane Ouattara de la confiance, du soutien et de la détermination des élus et cadres du Woroba à suivre et à exécuter les instructions du président Alassane Ouattara. " Nous prenons l'engagement ici et maintenant de mettre tout en œuvre pour votre réélection au soir du 31 octobre 2020 ", a-t-il rassuré.

Représentant le Premier ministre, ministre de la Défense et chef du gouvernement, Méïté Bouaké, directeur général de la Sotra a salué la forte mobilisation des populations du Woroba à cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara.

Une mobilisation qui témoigne du soutien et de la reconnaissance du peuple du Woroba à l'endroit du président Alassane Ouattara .

Pour le représentant du Premier ministre , Hamed Bakayoko , la meilleure façon de remercier le président Alassane Ouattara est de le voter massivement au soir du 31 octobre 2020 pour que le 1 coup K.O soit total afin que le président Alassane Ouattara puisse poursuivre l'œuvre de développement entamée depuis 2011.

Une motion de soutien des femmes et des jeunes du Woroba à la candidature du président Alassane Ouattara a marqué cette cérémonie d'hommage au président Alassane Ouattara .