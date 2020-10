Egypte: Al-Sissi ordonne d´accélérer la mise en œuvre des méga-projets nationaux

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a ordonné mardi d'accélérer la mise en œuvre des méga-projets nationaux et d'intégrer les mécanismes de travail entre les secteurs concernés pour atteindre l'objectif stratégique requis qui consiste à augmenter la zone urbaine et agricole, créer de nouvelles communautés et assurer des emplois dans ces régions, rapporte la MENA.

Le Chef de l'Etat a donné ses directives lors d'une réunion avec le Premier ministre, Moustafa Madbouli, les ministres de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Chaker et du logement et des communautés urbaines, Assem Al-Gazzar, ainsi que le directeur général adjoint de l'Autorité des projets de service national, Salah Al-din Nasser.

Le suivi de l'état d'avancement des projets du développement du Sinaï et de la

région du sud de la Vallée à l'est d'Al-Ouwainat et de Touchka a fait l'objet d'examen lors de cette réunion, a dit le porte-parole de la présidence, Bassam Radi. Le président Al-Sissi s'est aussi informé des dernières évolutions de certains projets des ministères de l'électricité, du logement et de l'agriculture, à savoir l'interconnexion électrique avec les pays voisins.

Il a passé également en revue les différentes initiatives présidentielles destinées à assurer le plus grand nombre d'unités de logement au niveau de la République, dans le cadre de la stratégie générale de l'Etat visant à fournir un logement décent aux citoyens et à résoudre le problème des bidonvilles. Les derniers développements du projet d'installation des usines pour la production laitière au niveau de la République, en coopération entre les ministères de l'agriculture et de la production militaire ont fait l'objet de discussions, en outre les procédures de gouvernance et de développement de la ferme d'Al-Zahraa pour les chevaux pur-sang arabes, qui sera le noyau du projet d'écurie mondial, a souligné M. Radi.