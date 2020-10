Egypte: Célébration, demain jeudi, de la Journée internationale de la femme rurale

La FAO célèbrera demain jeudi la Journée internationale de la femme rurale sous le thème "Renforcer la résilience des femmes rurales à la suite de la COVID-19".

De nombreuses femmes rurales souffrent d'isolement, ainsi que de la propagation de la désinformation et d'un manque d'accès aux technologies essentielles pour améliorer leur travail et leur vie personnelle, selon un rapport de la FAO.

Les femmes et les filles jouent un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Elles constituent une large part de la main d'œuvre agricole, formelle et informelle, et effectuent la grande majorité des tâches domestiques et des soins - activités non rémunérées - au sein des familles et foyers en zones rurales.

Elles contribuent aussi de manière significative à la production agricole, à la sécurité alimentaire et à la nutrition, à la gestion des terres et des ressources naturelles.