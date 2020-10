Afrique: «Tabouïsation» de l'élite africaine occidentalisée - Prélude à la dictature

Aujourd'hui, dans le contexte néocolonial africain, l'Etat n'était qu'un sans Etat, la « nation » était une nébuleuse. C'est sur celle-ci que les premiers leaders africains vont se débrouiller pour construire leurs Etats et leurs nations réciproques. La logique était bien du moment. Elle est passionnelle, enthousiaste et même émotionnelle.

Ces leaders, on les voyait corps et âme entrer dans les mythes, dans la mystique et dans la mystification du pouvoir, dans le sens du sacré et du magico-religieux. Pour eux, le chef est un être exceptionnel et divin selon la « conception » africaine de pouvoir et de l'autorité. En même temps, qu'ils se considèrent être entrés dans la modernité politique, ils restent collés au schéma amalgamé du pouvoir dit traditionnel. Paradoxe ! Ce faisant, ils se sont, tout naturellement, éloignés du schéma démocratique du pouvoir. C'est simple, croient-ils ; en Afrique traditionnelle, celui qui détient le pouvoir politique, l'incarne totalement au regard de l'opinion publique. Il est le responsable suprême de la vie du groupe tribal. Il en est l'expression ultime.

A l'accession à l'indépendance, cette vision de l'autorité et du pouvoir est restée mentalement et pratiquement intacte. On a vu de nouveaux présidents de la république se comporter tantôt comme Chef de l'Etat à l'occidental, tantôt comme Chef de l'Etat clanique ou tribal. Dans ce dernier cas, l'Etat est vu par eux comme un grand village. Ils étaient investis doublement dans leur pouvoir. Une cérémonie d'investiture à l'occidental était organisée moyennant des coups de canon, de l'hymne nationale, de passage de troupe en revue, de défilé grandiose. A la nuit tombante, un observateur européen était étonné de voir ce même Chef d'Etat être à nouveau investi selon la coutume clanique.

Il pouvait regarder avec curiosité le nouveau chef couvert de la parure cérémoniale traditionnelle : peau de léopard, amulette, toque cousue à la peau de léopard, quelques dents de crocodile en chaîne au coup, canne à la main... A ce moment, cet étranger, d'étonnement en étonnement va entendre son ami chef bradé de nouveau nom souvent de l'animal totem du clan. Le paradoxe reste entier. Il s'agit d'un modèle de transfert du pouvoir particulièrement anachronique. Quelle allure ! Et quand on se réfère au précepte de la sagesse judéo-chrétienne, la tabouïsation du pouvoir devient de plus en plus difficile à saisir.

En plus, en Afrique, selon le pattern colonial, celui qui a étudié dans la culture dite européenne acquiert une sorte de sacralité.

Or, tous les nouveaux Chefs de l'Etat ou presque avaient une formation intellectuelle plus ou moins ou totalement occidentalisée. Ils sont entrés dans la mystique du pouvoir croyant que ces genres de formation constituaient, pour eux, un réquisit pour diriger. Et les populations africaines elles-mêmes déjà mystifiées, considéraient cela comme un processus normal. Ce genre de personnes, le colonisateur les appelait les évolués, les évoluants, les assimilés ou alors simplement les détribalisés. Eux devenaient inconditionnellement des « interlocuteurs valables » dans le concept de l'évolution émancipatrice.

Cette identification sommaire et illusoire de l'instruction à l'européenne, avec l'idée des « droits spéciaux » avec celle de « légitimité », a doté à l'Africain « formé » d'un sentiment exagéré de supériorité ainsi que d'une autorité particulière. Il est respecté et vu comme un personnage hors pair et différent du reste de la population. C'est sûr, un tel décalage sociologique antagoniste pose un sérieux problème à l'instauration de la démocratie dans un pays.

C'est dans ce contexte que se sont reproduites, en Afrique, deux cultures l'une "vieille africaine" et l'autre « nouvelle africaine, occidentalisée ». La première, bien sûr, est conflictuellement en antagonisme avec la seconde qui, dès lors, aidée par le système colonial, tente de liquider définitivement l'ancienne. La décolonisation africaine a représenté ainsi « une ligne de partage des eaux. » Elle était à la fois le rejet du pouvoir dominant et l'affirmation d'un réveil. Les peuples africains en lutte, en révolte, manifestaient leur profonde aspiration à un nouveau type de relation entre eux-mêmes et entre eux et le reste du monde.

Mais, quelque part, cette relation n'était pas toujours un processus complet ou achevé. Quelques fois elle était morcelée, fragmentée, en partie réelle et en partie fausse ; en partie réalisée et en partie compromise. Sous toutes ses formes, elle a représenté néanmoins une rupture décisive avec le passé colonial, un pas au-delà de la domination des maîtres coloniaux et de leurs agents autochtones. Il s'est présenté ainsi dans chaque pays africain, deux Afriques ambigües l'une « non européenne », l'autre « européenne ».

Celle-ci parle, selon le cas, l'anglais, le français, le portugais, l'espagnol, toutes des langues étrangères nouvelles que les populations assimilent difficilement même si elles sont considérées comme porteuses des « cultures supérieures » et acceptées avec sympathie. On sait que toute culture nouvelle exprimée dans une autre langue que celle du peuple considéré, reste, en grande mesure, inaccessible.

Le décalage est encore énorme quand on sait que, presque dans leur totalité, les intellectuels africains apparaissent comme un groupe d'hommes « sélectionnés » pour remplir les intérêts propres à la colonisation. On les voit comme un amalgame subtil d' « esclaves affranchis » ou « libérés individuellement ». Ils ne pouvaient que choisir leur camp : celui du colonisateur. Ce phénomène a barré sûrement la route à l'avènement de la démocratie en Afrique.

Que faire dans ces circonstances périlleuses ? Réponse ! « C'est simple ; il ne faut pas perdre du temps... Les Africains ont besoin d'un pouvoir fort pour construire des nations... C'est une nécessité » ; croyait-on. C'est ainsi, selon moi, qu'entre autre, l'autoritarisme devint, tout naturellement, sacré et personnel en termes de personnification du pouvoir. Et le nouvel « homme fort » de l'indépendance doit faire face aux problèmes liés à l'intégration nationale et aux multiples difficultueux déséquilibres : conflits ethniques, antagonismes régionaux, décalage sociologique et culturel entre populations rurales et urbaines, tradition et modernité, territoires côtiers et ceux situés à l'intérieur du pays.

Tant des situations qui, à tout moment, en rupture, peuvent dérouter le comportement politique intégrateur. Situations aussi qui peuvent exciter les appétits expansionnistes de certains voisins. Ainsi, les jeunes leaders, une fois devenus Chefs d'Etats, sont-ils amenés à secouer leurs imaginations créatrices, pour croire que la seule voie possible de sortir du bourbier politique africain, c'est d'imposer un « pouvoir fort » ; c'est d'activer, les vieux mythes africains relatifs à l'autorité capables de renforcer leur pouvoir personnel avec ses corollaires à un tel comportement : administration forte, armée forte, police forte, magistrature suprême personnalisée... Ça y est ! Le décor est planté, il est favorable à la dictature.

C'est donc sur une base politiquement et sociologiquement fragile que les premiers Chefs d'Etats africains vont régner et diriger leurs Etats. Mais, il s'agit de quels Etats ? Ceux issus de la destruction des Etats africains précoloniaux ; ceux dont les éléments constitutifs sont anachroniques aux réalités africaines intrinsèques ; ceux devenus « proto-nations » ceux caractérisés par l'hétérogénéité de leurs sociétés ; ceux qui se débattaient pour créer des nations en haut, par l'Etat... De quel Etat s'agit-il donc ? Des Etats mosaïques des ethnies, des tribus ; des « Etats puzzles » mal connectés, corolaire de leur extériorité. Plus ça dure, plus c'est la même chose. Tout est dit.

Directeur du Centre de Recherche sur les Mentalités et l'Anthropologie Juridique « Eugemonia »