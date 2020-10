Congo-Kinshasa/Maroc: Match amical international - Les Léopards et les Lions d'Atlas se neutralisent 1-1

Ecore un match non gagné pour Christian N'sengi Biembe et ses hommes. Après avoir été copieusement battu par les Etalons du Burkina-Faso, le 9 octobre dernier, les Léopards de la RDC n'ont fait mieux qu'un match nul devant les Lions d'Atlas du Maroc 1-1, mardi 13 octobre, au stade Prince Moulay, à Rabat, au Maroc.

Acculés depuis de début de la partie, les Marocains n'ont pu retrouver le souffle qu'à quelques secondes de la mi-temps, lorsque Mazraoui (45ème) va ouvrir le score suite à une erreur de marquage de la défense congolaise. Les Lions d'Athlas iront alors se reposer avec confiance.

Aux retours des vestiaires, les Léopards vont égaliser sur une frappe tranchante de Wisa Yoane (60ème) bien servi par Jordan Botaka. Pour la suite du match, les Léopards ont bien évolué jusqu'à la fin de la partie.

Vivement critiqué après le revers subi face au Burkina Faso (3-0), Christian N'sengi Biembe n'avoue pas être vaincu, ni déstabilisé par les résultats qui ne l'accompagnent pas jusqu'ici sur le banc de Léopards.

Il se dit toujours déterminé à apporter des résultats positifs lors de la double confrontation contre l'Angola programmée au mois de novembre prochain. Les matchs amicaux ne servent que de préparation : « il faut se le dire, quel que soit le résultat contre le Maroc, cela ne serait qu'une rencontre amicale. Il faudrait plutôt m'attendre au mois de novembre prochain contre l'Angola. C'est là qu'il faudrait me juger et non sur des rencontres amicales qui me servent plutôt de repères. Du reste, je n'ai que deux nuls en deux matchs officiels des Eliminatoires de la CAN-Total Cameroun 2022 », a-t-il déclaré peu avant le match.

Au départ du match, il a aligné une équipe composée de : Joël Kiassumbua comme gardien de but ; Djos Issama, Fabrice Nsakala, Christian Luyindama et

Le capitaine Marcel Tisserand à la défense. Yannick Bangala, Jordan Botaka et Fabrice Ngoma en milieu de terrain, et enfin, Yoane Wissa, Samuel Moutousamy et Francis Kazadi en attaque.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la double confrontation contre l'Angola comptant pour la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN Cameroun 2022) se jouera le 14 novembre à Kinshasa, et le retour trois jours plus tard à Luanda.

Ci-après, les résultats de quelques matches amicaux

Mercredi 7 octobre

-Chypre - République Tchèque 1-2,

-Danemark - Iles Féroé 4-0

-Autriche - Grèce 2-1

-Allemagne - Turquie 3-3

-Pologne - Finlande 5-1

- Italie - Moldavie 6-0

-Portugal - Espagne 0-0,

-Suisse - Croatie 1-2,

-Pays-Bas - Mexique 0-1, *

-France - Ukraine 7-1,

-Suisse - Croatie 1-2,

-Slovénie - Saint-Marin 4-0 ;

Jeudi 8 octobre

-Russie - Suède 1-2,

-Belgique - Côte d'Ivoire 1-1 ;

-Angleterre - Galles 3-0 ;

-Mozambique - Guinée Bissau 0-1 ;

-Afrique du Sud - Namibie 1-1 ;

Vendredi 9 octobre

-Japon - Cameroun 0-0 ;

-Kenya - Zambie 2-1 ;

-Tunisie - Soudan 3-0 ;

-Gambie - Congo 1-0;

-RDC - Burkina Faso 0-3;

-Mauritanie - Sierra Leone 2-1 ;

-Mali - Ghana 3-0 ;

-Maroc - Sénégal 3-1 ;

-Algérie - Nigéria 1-0 ;

Samedi 10 octobre

-Guinée - Cap-Vert 2-1 ;

Dimanche 11 octobre

-Malawi - Zimbabwe 0-0 ;

-Afrique du Sud - Zambie 1-2 ;

-Tanzanie - Burundi 0-1 ;

-Libye - Comores 1-2 ;

-Bénin - Gabon 2-0 ;

-Angola - Guinée Bissau

Lundi 12 octobre

-Togo - Soudan 1-1;

-Ghana - Qatar 5-1;

-Madagascar - Burkina Faso 2-1;

Mardi 13 octobre

-Gambie - Guinée

-Cameroun - Afrique du Sud 0-0 ;

-Mozambique - Angola 0-3;

-Mali - Iran

-Japon - Côte d'Ivoire 1-0 ;

-Maroc - RDC 1-1,

-Nigeria - Tunisie,

-Sénégal - Mauritanie,

-Algérie - Mexique.