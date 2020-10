Sénégal: Mercato - Le clan M'Baye Niang pousse un coup de gueule !

Jugé responsable du transfert avorté de M'Baye Niang à l'ASSE, Grégory Gélabert, agent de l'international sénégalais, a décidé de mettre les choses au clair.

Le dossier M'Baye Niang est compliqué à gérer pour les dirigeants du Stade Rennais. L'attaquant sénégalais avait demandé à partir, puis trouvé un accord avec l'AS St-Etienne, avant que les Verts ne renoncent à le recruter à cause de problèmes avec son agent. Résultat : il est toujours à Rennes, avec Serhou Guirassy comme concurrent direct.

L'un des agents de M'Baye Niang, Grégory Gélabert, a d'ailleurs lâché ses vérités dans ce dossier.

« J'ai refusé de l'accompagner parce que je ne cautionnais pas ce choix. Mon associé non plus. Quand M'Baye m'a demandé ce que j'en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c'était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive. On n'a rien exigé et je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas. Quand je passe pour le mauvais garçon, c'est normal que ça m'affecte », assure-t-il dans les colonnes de L'Equipe.