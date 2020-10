Sénégal: Amdy révèle le point faible de la sélection

Amdy Faye, ex international sénégalais, a fait l'autopsie de la sélection nationale. Malgré la pléiade de bons joueurs dont dispose Aliou Cissé, l'équipe n'excelle pas sur les coups de pieds arrêtés.

Une équipe c'est un tout. Mais Faye a l'impression que ce secteur est minimisé par le sélectionneur qui ne compte que sur des buts dans le jeu. Dans une interview accordée à APS, il a fait l'état des lieux de la situation.

« Nous avions deux tireurs à un certain moment, (Henri) Saivet et le jeune Moussa Wagué. Malheureusement, Saivet n'est pas venu au Mondial 2018 et on connait le résultat avec un zéro pointé sur les coups de pieds », a-t-il fait savoir.

« En équipe nationale, on n'apprend pas certaines choses, on fait du réglage entre tireurs et joueurs de tête. Nous avons l'impression que depuis cinq ans on ne prend en compte ces détails qui permettent aux équipes de gagner », a-t-il conclu.

En tout cas, dans le football moderne, il va falloir mettre tous les atouts de son côté. C'est ce que semble dire Amdy Faye. Aujourd'hui, les coups de pieds arrêtés font partie des armes pour battre un adversaire.