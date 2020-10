Congo-Kinshasa: La paralysie de la Cour Constitutionnelle bloque le bon fonctionnement de l'Etat

interview

Lorsque l'Assemblée Nationale traverse une crise, le peuple congolais tout entier est en émoi. Lorsque l'institution Président de la République est en crise, le peuple congolais est émotionné également. Mais c'est depuis trois mois que la Cour Constitutionnelle traverse une crise silencieuse mais pas moins insidieuse, le même peuple semble en être complètement inconscient. Et pourtant, cette crise fige l'Etat Congolais dans un immobilisme qui risquera de se traduire par plusieurs catastrophes politiques dont la plus importante serait le glissement ou le report des élections pour lesquelles tous les états-majors des partis politiques se préparent en 2023.

De quelle crise s'agit-il ?

La Cour Constitutionnelle ne peut simplement pas siéger valablement à l'heure qu'il est. Et, on sait que c'est cette Cour qui doit statuer sur des sujets aussi importants que la conformité à la Constitution des réformes que le parlement pourrait adopter. C'est encore elle qui peut départager deux institutions qui se disputent sur la conformité de certains actes posés par rapport à la constitution. Et, on ne peut répondre à la quête de Théodore Ngoyi et le Professeur Nyarugabo qui réclamaient que le Président de la République soit déferré devant la justice pour avoir violé intentionnellement la constitution parce que c'est cette Cour qui est la juridiction devant laquelle il peut être traduit en justice. Si le Statu quo de l'heure perdure, la République risque de se retrouver immobilisée, incapable d'avancer d'un pouce. Car, les réformes que le Parlement entend apporter ne pourront obtenir l'avis de conformité. Ce qui signifie qu'on risque de ne pas réformer la CENI par exemple et la loi électorale ; ce qui aura pour conséquence, dire au revoir aux élections en 2023.

En quoi consiste la crise à la Cour Constitutionnelle ?

Il ne sied pas ici qu'un discours des spécialistes soit servi au peuple congolais qui, souvent, se retrouve perdu dans les méandres des doctes subtilités juridiques. Il s'agit ici de rendre le fond du problème intelligible pour le congolais Lambda sans qu'il se sente obligé de connaître toutes les possibilités qu'offre le droit. Le fonctionnement et l'organisation de la Cour Constitutionnelle sont régis par la loi Organique n°13/026 du 15 octobre 2013. C'est la Constitution qui avait décrété cela.

Cette loi organique stipule en son article 9 que la Cour Constitutionnelle ne peut siéger valablement que si un quorum de 7 juges sur les 9 qui la compose est atteint. Notre Cour Constitutionnelle ne peut pour le moment atteindre ce quorum. Donc, on peut monter et descendre, elle ne peut non plus dire le droit tant que ce problème de quorum n'est pas résolu.

Le quorum de la Cour Constitutionnelle ne peut être atteint pour longtemps. Ce problème est arrivé à se poser d'abord lorsque le Président de la Cour Constitutionnelle, M. Lwamba, démissionnait de son poste et partait se réfugier en Belgique. Il restait quand même 8 juges. Dans la foulée, le Président mutait les juges Noël Kibola et Jean Ubulu de la Cour Constitutionnelle à la Cour de Cassation et les remplaçait par deux autres juges qu'il avait nommés. Il y a un hic. Les deux nouveaux juges ne peuvent entrer en fonction que s'ils prêtent serment devant les deux chambres législatives du pays et le Président de la République. C'est une exigence de la loi organique en son article 10. Comme les deux chambres actuelles ne sont pas d'accord avec ces nominations, elles se font prier jusqu'à présent. Il était possible de reprendre les anciens à la Cour Constitutionnelle et d'aller de l'avant. Cela n'est plus possible. Les deux Messieurs avaient refusé la mutation leur donnée, préférant continuer avec leur mandat à la Cour Constitutionnelle qui courait jusqu'en 2021. Le Conseil Judiciaire a pris acte de leur refus de servir à la Cour de Cassation et les a mis hors du jeu. Voila le décor planté.

Qui peut résoudre cette crise ?

C'est une crise entre FCC et CACH. Le FCC détient une partie de la solution et CACH aussi. Le comité que ces deux plateformes avaient mis en place pour aplanir les différents afin de ne pas porter préjudice à la marche de l'Etat semble avoir échoué. Malgré le fait qu'il ait été débarrassé de ses éléments intransigeants et enrichi, le Comité n'a pas réussi à résoudre ce problème. Les deux ont refusé de céder. Ils campent chacun sur sa position. Le FCC doit accepter que les deux juges nommés par le Président de la République prêtent serment et que la Cour Constitutionnelle puisse valablement siéger. Et, le CACH doit en contrepartie retirer quelques ordonnances Présidentielles jugées inopportunes par le FCC.

Que se passera-t-il si les deux parties persistent à camper sur leurs positions ?

L'Assemblée Nationale pourra terminer son travail sur le budget et explorer les réformes que tout le monde attend sur la CENI et la loi électorale, mais ce travail ne sera jamais promulgué sans l'avis de conformité de la Cour Constitutionnelle qui ne peut se réunir, faute d'atteindre le Quorum de 7 Juges. Et, les délais des élections de 2023 bousculeront tout le monde politique et le peuple se lèvera pour réclamer du sérieux dans le Chef de ses dirigeants de deux plateformes.

Il ne s'agira pas de savoir qui a gagné dans cette joute silencieuse qui se déroule ou pas, il s'agira de savoir si le pays a encore des hommes d'Etat qui savent transcender les intérêts du pays qui l'emportent sur les leurs. Les scènes de soulèvement populaire ne sont pas recommandables pour des solutions que le monde politique peut prendre lorsqu'il obéit au bon sens et à l'éthique.