Congo-Kinshasa: Marche de l'ECIDé - Fayulu confirme, Ngobila s'oppose !

Chose promise, chose due ! L'Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDé) de Martin Fayulu et d'autres structures politiques ainsi que quelques mouvements de la société civile ont répondu favorablement à l'appel solennel lancé par l'actuel Coordonnateur de la coalition Lamuka, vendredi dernier à Faden House. Celui d'inonder les rues tous le 14 octobre pour dire "Non" à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la RDC. Et, c'est le jour suivant cette annonce que l'ECIDé, par l'entremise de son Secrétaire général, le professeur Devos Kitoko Mulenda, avait saisi par correspondance le Gouverneur de la ville de Kinshasa question de confirmer la tenue de cette dernière. Hélas ! L'hôtel de ville de Kinshasa n'accède pas à cette requête.

«Nous avons l'honneur de vous informer, conformément à l'article 26 de la Constitution, qu'à la suite de l'appel lancé ce jour par le Président Martin Fayulu, notre partie organise, avec d'autres structures politiques et mouvements de la société civile, une marche pacifique dite de "l'Unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale" le mercredi 14 octobre 2020 », peut-on lire dans la correspondance de l'ECIDé adressée à Gentiny Ngobila, pour confirmer la tenue de leur marche.

Devant les professionnels de médias vendredi 9 octobre dernier, Martin Fayulu n'avait pas tourné autour du pot et a dans son allocution dit tout haut ce qu'il pensait de la situation politique actuelle du pays. Par la même occasion, après un constat désolant de sa part, il a invité tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la RDC de marcher tous les 14 octobre pour barrer la route à toute initiative de balkanisation, et soutenir la création d'un Tribunal Pénal international pour la RDC. Et, c'est bel et bien aujourd'hui qu'il va donner le go.

Itinéraire de la marche

Prévue principalement à Kinshasa et Uvira, et même pour le reste des villes de la République, l'itinéraire de ladite marche se présente comme suit : "Départ à 8 heures de la place Pascal à Masina, longeant le Boulevard Lumumba en passant par le Boulevard Sendwe avant de déboucher à 17 heures sur le terrain Triomphal situé entre le Boulevard Triomphal et l'avenue de l'Enseignement dans la commune de Kasa-Vubu".

Interdiction de l'Hôtel de ville

Au sortir de la rencontre entre les cadres de l'ECIDé et l'Hôtel de ville de Kinshasa la veille de la tenue de la marche, le Commissaire provincial de la Police ville de Kinshasa, Sylvano Kasongo, a indiqué que la Police a été instruite à disperser tout attroupement de 5 personnes.

«Nous avons été instruits par son excellence monsieur le gouverneur (... ) le Gouverneur n'as pas pris acte. Alors, nous demandons à la population de vaquer librement à ses occupations. Il n'y aura pas une marche demain, tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé puisque nous avons été instruits. Nous allons exécuter les ordres. La police sera là pour arrêter tout fauteur des troubles », a-t-il indiqué.

Il y a lieu de noter que le Président de l'Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDé) organise cette marche dite "pacifique" dans le cadre du mouvement populaire qu'il a lancé le jour même de cette conférence de presse « Libérons la RDC ».