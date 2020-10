Congo-Brazzaville: Diplomatie - Komidor Njimoluh et Jean Baptiste Habyalimana font leurs adieux au président Denis Sassou N'Guesso

Arrivés au terme de leur mission diplomatique en République du Congo, les ambassadeurs du Cameroun Komidor Njimoluh Hamadou et du Rwanda Jean Baptiste Habyalimana ont été reçus tour à tour le 13 octobre par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

A l'issue des entretiens, le diplomate camerounais a salué « l'excellence des relations entre son pays et le Congo, matérialisée par l'amitié entre les deux chefs d'Etat Paul Biya et Denis Sassou N'Guesso et à travers un symbole de jumelage des villes de Sangmélima et Owando, une université inter-Etat, le travail et l'effort d'intégration sous-régionale avec le corridor Yaoundé-Brazzaville ».

Il s'est également félicité des efforts consentis par les deux pays à travers la création d'un point de soutien des Congolais et Camerounais pour leur faciliter la tâche par l'ouverture du consulat de Ouesso.

Pour sa part, l'ambassadeur du Rwanda, Jean Baptiste Habyalimana, a estimé que les quatre années passées au Congo ont permis « d'améliorer les relations entre nos deux pays, nos deux chefs d'Etat et la volonté ferme à unir nos deux peuples ».

Il a émis le vœu de voir la mise en œuvre « d'une coopération basée sur les opportunités qui existent au Congo, que nous devons exploiter ensemble pour construire un avenir prospère pour nos deux pays ».

Avant de quitter le Congo, les deux ambassadeurs ont été élevés par le président de la République au grade de commandeur dans l'ordre du mérite congolais. Ils ont reçu les insignes des mains du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso.

Rappelons que Yaoundé et Brazzaville entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans divers domaines.

Le Congo et le Rwanda disposent des relations d'amitié et de coopération, vieilles de trente ans. Ils ont redynamisé leurs liens lors de la quatrième grande commission mixte, tenue en 2016 à Kigali au Rwanda. Cette rencontre avait aussi permis d'identifier plusieurs domaines prioritaires de coopération parmi lesquels le transport aérien, l'agriculture, l'élevage, les technologies de l'information et le tourisme.