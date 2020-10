Madagascar: Climat - Risques d'inondations et périodes sèches en vue

L'été austral 2020-2021 sera marqué par deux menaces climatiques. Des risques d'inondations au nord et au sud-est et des risques de périodes sèches à l'ouest, au sud ouest et au sud. D

es pluies abondantes sont prévues dans la province d'Antsiranana, au mois de janvier et le cumul de précipitations sera supérieur à la normale saisonnière au sud d'Amoron'i Mania, à l'ouest d'Androy, au sud de l'Anôsy, dans l' Atsimoatsinanana, au sud d'Atsinanana, à Matsiatra Ambony, à Ihorombe, et à Vatovavy Fitovinany, au mois de mars.

Les précipitations seront inférieures à la normale saisonnière dans la région Melaky, en ce mois d'octobre. Il en sera de même au mois de décembre pour le nord des régions d'Anôsy et d'Androy, à l'ouest de Matsiatra Ambony, à Ihorombe et au sud de Menabe. Cette période sèche pourrait toucher le nord d'Atsimo andrefana, l'ouest de Matsiatra Ambony, le sud de Melaky et le nord de Menabe, au mois de février.

Les précipitations seraient, également, inférieures à la normale saisonnière, au mois d'avril, dans le sud.