Madagascar: Andry Rajoelina à Antsohihy - Premier conseil des gouverneurs des régions demain

Le président Andry Rajoelina assistera ce jour aux programmes officiels dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de la proclamation de la République de Madagascar.

Le chef de l'Etat sera présent à Anahidrano, la ville natale du premier président Philibert Tsiranana, où il prévoit, dans la matinée, déposer des gerbes de fleurs sur la tombe de ce dernier. Selon les informations recueillies sur place, une cérémonie officielle sera organisée dans l'après-midi. Pour la première fois depuis les 62 années de la République de Madagascar, Antsohihy sera au centre des festivités, avec entre autres, l'inauguration d'une plaque et d'une stèle commémorative à la mémoire de Philibert Tsiranana et une animation par DJ Gouty. Mais pas que. Pour la première fois depuis l'indépendance, la population d'Antsohihy aura droit à des feux d'artifices.

Région SOFIA. Mais l'évènement très attendu de cette tournée présidentielle à Antsohihy est le premier conseil des gouverneurs des régions. Tous les gouverneurs déjà nommés et leurs staffs respectifs sont actuellement présents dans la capitale de la Région SOFIA. Un an, ou presque, après les premières nominations, les gouverneurs des régions vont passer le premier grand oral par rapport à leurs réalisations et les projets en cours au niveau de leur région respective. C'est une grande première depuis l'indépendance du pays. Ce sera également l'occasion pour les gouverneurs de présenter un rapport concernant leurs réalisations, mais aussi les problèmes rencontrés dans l'accomplissement de leurs missions. Mais avant cela, les gouverneurs ont pu assister, hier, à la rencontre entre le président Andry Rajoelina et toutes les autorités de la Région SOFIA.

Il a réitéré que des appuis techniques et logistiques vont être apportés aux collectivités décentralisées afin que les 22 régions puissent avoir la même opportunité de développement. Mis à part le Premier ministre Christian Ntsay et les membres du gouvernement, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, les maires et toutes les autorités issus des districts d'Antsohihy, Analalava, Mampikony, Bealanana, Befandriana, Mampikony et Mandritsara ont assisté à la rencontre. Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans ces districts, pour ne citer que les hôpitaux manara-penitra à Mampikony et Mandritsara, ou encore le stade aux normes d'Antsohihy. Aujourd'hui, Andry Rajoelina va inaugurer le nouveau bâtiment de la Direction régionale de la sécurité publique dans la capitale de la région SOFIA.

Accueil chaleureux. La population de la région SOFIA a réservé un accueil chaleureux au président Andry Rajoelina hier. Le développement de cette région sera au centre de la visite présidentielle. Tout de suite après son arrivée, le chef de l'Etat a visité le centre de préservation du canard sauvage Fotsimaso, qui est un canard plongeur, espèce endémique de Madagascar, principalement dans la région SOFIA. C'est à la fois un centre d'éducation environnemental pour les jeunes et un site touristique. Il s'est ensuite rendu à l'usine Sahanala ADM Vanilla (SAVAN), spécialisée dans la production et la commercialisation de la vanille givrée biologique.

En joint-venture avec la grande firme américaine ADM depuis 2015, Sahanala est aussi présente sur le marché international et connue comme étant un des leaders de la production de vanille bio. L'entreprise est désormais présente au niveau de 10 régions de la Grande-île, et compte 8 000 paysans producteurs membres. Pour ce qui est du site d'Antsohihy, environs 150 à 250 personnes collaborent avec la coopérative pendant la haute saison. D'après les explications, Sahanala arrive à exporter environs 75 tonnes de vanille biologique par saison vers les États-Unis et l'Europe. En début de soirée, il a distribué les kits solaires » Hazavana ho anao » à Antsohihy.