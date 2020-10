Madagascar: Football - FC DAX célèbre son premier anniversaire

205 jeunes footballeurs et footballeuses sont formés au sein de l'école de football créé par le joueur des Barea, Arohasina Andriamirado alias « Dax ».

11 octobre 2019-11 octobre 2020. L'école de football FC Dax fête son un an d'existence, dimanche dernier. Ce projet est né de la volonté de l'international, Arohasina Andriamirado alias Dax d'aider les jeunes footballeurs malgaches à réaliser leur rêve. A ses débuts, l'école de football ne regroupait que 57 élèves filles et garçons âgés de 6 à 17 ans et de trois encadreurs. Ils sont répartis dans trois catégories de 6 à 8 ans, 9 à 11 ans et 12 à 17 ans. Un an après, on recense 205 membres et 12 encadreurs au sein du FC Dax. « La première année n'était pas du tout facile pour le club surtout avec la situation liée à la pandémie de Covid-19.

Ce projet me tient particulièrement à cœur avec le soutien de ma famille. J'ai été formé dans une école de football et c'est une sorte de redevabilité et c'est à mon tour d'aider la relève. J'ai beaucoup appris dans ce sport et j'aimerais partager aux nouvelles générations ce que j'ai vécu. » a souligné, le fondateur de l'école, Arohasina Andriamirado. Situé à Ambohimanarina, le FC Dax regroupe des pensionnaires qui habitent un peu partout dans la Capitale et ses environs, mais, il y a également des gamins originaires d'autres régions du pays.

Suspendus depuis le mois de mars après les interdictions d'organisation de manifestation sportive et de rassemblement, les entraînements de l'école de football ont repris depuis la semaine dernière. « Après les études des techniciens et des membres du bureau, nous avons décidé de reprendre les cours avec les jeunes tout en respectant les mesures sanitaires à travers le lavage des mains, l'utilisation des gels et le masque » a continué, Dax Arohasina.

L'organisation d'un match amical opposant une équipe sud-africaine au FC Dax a été annoncée par le fondateur de l'école de football en 2019, mais, qui a été annulée en raison de la situation qui prévaut actuellement dans les deux pays.