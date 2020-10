Algérie: Prix Katara du roman arabe - L'Algérienne Houda Bouhraoua primée dans la catégorie "Roman de jeunes"

Alger — L'écrivaine algérienne Houda Bouhraoua a décroché, mardi à Doha (Qatar), le 6ème Prix Katara du roman arabe, dans la catégorie "Roman de jeunes", pour son roman "Nahwa Ennour" (Vers la lumière).

Organisé à distance en raison de la pandémie de Coronavirus, ce concours est organisé par la Fondation du village culturel de Katara sous l'égide de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Dans la catégorie "Roman de jeunes", les autres lauréats sont l'Egyptien Mehdi Salah El-Douidi, pour son roman "El Koubâat Ethalth" (Les trois casquettes), le Palestinien Mohamed Mahmoud El-Akchia pour son roman "2222", l'Irakien Nadhem Mezhar pour son roman "Adjnihatou Ennar" (Les ails du feu) et la jordanienne Nada Djamel Salah pour son roman "Kahirou Karasinatou Essand" (Le Vainqueur des pirates de l'Indus). Les lauréats recevront chacun une récompense de 10.000 USD et verront leurs oeuvres éditées et distribuées.

Dans la catégorie "Romans non édités", figurent parmi les lauréats le Tunisien Lazhar Zenad et le Marocain Said El Alam. La récompense est 60.000 USD en plus de la traduction vers l'Anglais des romans primés.

En fin, l'écrivain Abderahim Essadiki a remporté le prix "Roman Qatari publié" parmi 15 romans en compétition dans cette 5ème catégorie, instituée depuis la 5ème édition avec une récompense de 60.000 USD en plus de la traduction vers l'Anglais du roman primé.