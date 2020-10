Afrique: Economie mondiale - Le FMI dévoile des chiffres moins pessimistes que prévu

Après une projection initiale d'une contraction de l'économie mondiale de 4,9 % en juin, le Fonds monétaire international (Fmi) a dévoilé, hier, des chiffres moins pessimistes. Désormais, il table sur une contraction de 4,4 % en 2020.

L'économie mondiale est en train de s'extirper du gouffre dans lequel elle s'était enfoncée lors du « Grand confinement » d'avril.

Dans la nouvelle édition des « Perspectives économiques mondiales », dévoilée mardi 13 octobre, le Fonds monétaire international (Fmi) prévoit une contraction mondiale de 4,4 % en 2020, un chiffre moins grave que dans les prévisions de la « Mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale (Mise à jour des Pem) de juin 2020 ».

En Afrique subsaharienne, la croissance devrait reculer à -3 % en 2020 avant de rebondir à +3,1 % en 2021.

Cette révision s'explique par les chiffres du Pib au deuxième trimestre qui sont « meilleurs que prévu » surtout dans les pays avancés où l'activité a commencé à reprendre de la vigueur plus tôt qu'escompté, après l'assouplissement, en mai et juin, des mesures de confinement. Elle s'explique aussi par les indicateurs « d'une reprise plus forte » au troisième trimestre.

L'avenir s'annonce donc moins morose que redouté, avec une croissance mondiale estimée à 5,2 % en 2021, soit un peu moins que dans la Mise à jour des Pem de juin 2020, en raison du « recul plus modéré attendu pour 2020 et à supposer que les mesures de distanciation physique se maintiennent ».

Toujours selon le rapport, à la suite de la contraction de 2020 et de la reprise en 2021, le niveau du Pib mondial pour cette dernière année devrait dépasser celui de 2019 d'un petit 0,6 %.

Les projections de croissance sous-entendent de « larges écarts de production négatifs et des taux de chômage élevés, cette année et en 2021, dans les pays avancés comme dans les pays émergents ».

Pour le moyen terme, après le rebond de 2021, la croissance mondiale devrait progressivement ralentir à environ 3,5 % à moyen terme.

Elle ne rattraperait que « partiellement » la trajectoire de l'activité pour 2020-2025 qui était envisagée avant la pandémie, « tant dans les pays avancés que dans les pays émergents et les pays en développement », souligne le rapport.

Autrement dit, la pandémie va « balayer » les progrès engrangés depuis les années 90 en matière de réduction de la pauvreté dans le monde et creuser les inégalités.

Près de 90 millions de personnes pourraient tomber, cette année, en dessous du seuil de privation extrême qui est de 1,90 dollar par jour.

Ces perspectives « moroses » de croissance à moyen terme se conjuguent à une forte hausse attendue de l'encours de dette souveraine, estime le Fmi.

Compte tenu du niveau élevé d'incertitude (évolution de la pandémie, faiblesse de la demande mondiale) entourant ces projections de croissance, il est impératif, jugent les auteurs du rapport, pour lutter contre la profonde récession dans le court terme, de continuer les mesures (fiscales et budgétaires) de soutien à l'économie et de préserver les dépenses sociales couplées à une gestion transparente et prudente de la dette.