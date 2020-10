Afrique de l'Ouest: BCEAO: Tiémoko Meyliet Koné, meilleur gouverneur d'Afrique de l'ouest selon Global Finance

Dans son dernier rapport annuel 2020 sur les banques centrales, le ''Central Banker Report Cards 2020'', le magazine international Global Finance a à nouveau évalué les premiers dirigeants des institutions monétaires cette fois sur la base de leur gestion de la crise du Covid-19 dans leurs économies.

Les gouverneurs des banques centrales de plus de 90 pays de différents aires géographiques sont ainsi passé au peigne fin et noté suivant une échelle de ''A'' à ''F'' dans " des domaines tels que le contrôle de l'inflation, les objectifs de croissance économique, la stabilité monétaire et la gestion des taux d'intérêt ", ''A'' traduisant le niveau de performance le plus élevé.

Dans la zone Afrique, les notes vont du A obtenu par Abdellatif Jouahri, le gouverneur de Bank Al-Maghrib (Banque centrale du Maroc) au D attribué à la gestion de John Mangudya, du Zimbabwe.

" De nombreuses banques centrales ont assoupli les exigences en matière de réserves et encouragé les banques à prêter, en particulier aux petites et microentreprises, qui joueront un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique future. Dans le même temps, une vague croissante de prêts improductifs et les incertitudes économiques persistantes laissent peu de place à la complaisance quant à la santé soutenue du système financier " indique Global Finance.

Tiémoko Koné, meilleur gouverneur d'Afrique de l'ouest

En Afrique de l'Ouest, le gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné, s'est vu attribuer la note B+, la plus importante décernée à une institution monétaire dans la zone Afrique subsaharienne.

Global Finance met en avant l'engagement remarquable de la Banque commune des Etats de l'UEMOA qui a abaissé son taux directeur et son taux marginal respectivement à 2% et 4%, des niveaux historiques, en plus d'avoir mis en place les Bons Covid-19 qui ont permis aux Etats de lever environ 2 000 milliards FCFA pour financer les besoins urgents de trésorerie pour faire face à la crise.

Ernest Addison, le gouverneur de Bank Of Ghana, la banque centrale du Ghana, a hérité d'un B-. Il a restructuré le secteur bancaire qui est passé de 35 à 23 établissements l'année dernière, une réforme qui a permis au secteur d'être mieux préparé face au choc de la Covid-19, explique le magazine.

Godwin Emefiele de la Central Bank Of Nigeria a été classé dans la catégorie C, alors que l'inflation a atteint 12,3% en avril et les réserves de change se sont fortement effondrées, en dépit de la réduction du taux directeur de 100 points de base à 12,5% en mai. " La banque centrale a maintenu son taux directeur à 12,5% en juillet, craignant que la baisse des taux ne fasse pression sur la monnaie naira. Le crédit privé a fortement reculé, malgré les efforts de la banque centrale pour convaincre les banques commerciales de stimuler les prêts. Avec l'augmentation des prêts improductifs, la banque centrale a autorisé les banques créancières à débiter n'importe quel compte bancaire d'un emprunteur au Nigéria pour rembourser le prêt " souligne le confrère.

