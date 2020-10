Egypte: Le pays est la seule parmi les pays émergents et en développement à réaliser une croissance positive

L'Egypte est le seul pays à réaliser un taux de croissance positif, à comparer avec la moyenne du taux de croissance négatif du groupe des pays émergents et en développement (303%), du Moyen-Orient et de l'Asie centrale (4,1%), des pays émergents d'Europe (4,6%), d'Amérique latine et des Caraïbes (8,1%) et d'Afrique (3%), a déclaré mercredi le ministre des Finances, Mohamed Maait.

Dans son rapport sur "les perspectives de l'économie mondiale", le FMI a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Egypte en 2019/2020, qui s'établirait à 3,5% au lieu des 2% prédits dans le rapport de mai dernier, ce qui est compatible, dans une large mesure, avec les estimations du gouvernement, a indiqué M. Maait.

Le FMI prévoit également la hausse à de 2,8% au lieu de 2% du taux de croissance de l'économie égyptienne, pendant l'exercice actuel, ce qui traduit les efforts déployés par l'Etat pour améliorer la structure de la croissance et démontre l'importance des projets de développement qui ont boosté l'économie nationale, maximisé les capacités de production, renforcé les exportations et généré des emplois, a ajouté le ministre.

M. Maait a expliqué que ces pronostics montraient que l'Egypte avait réussi à gérer positivement la crise du coronavirus et à en juguler les conséquences, rappelant que la direction politique avait affecté un plan de relance de 2% du PIB pour soutenir les secteurs et les catégories les plus fragilisées.

L'Egypte est le seul pays au Moyen-Orient et en Afrique à avoir gardé la confiance des agences internationales de notation Standard & Poor's, Moody's et Fitch, dans l'une des période les plus dures connues par l'économie mondiale, sur fond de l'épidémie du coronavirus, a-t-il poursuivi.

La teneur du rapport du FMI est un nouveau constat qui vient affirmer la perspicacité du président Abdel Fattah Al-Sissi concernant l'application du programme national de réforme économique ces dernières années