Algérie: Protection sociale des gens de mer - davantage de facilités et une carte chifa valable toute l'année

Tipasa — Le ministre de la Pêche et des produits halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a annoncé, mardi depuis Tipasa, la publication d'une circulaire interministérielle avec le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, prévoyant davantage de facilités au profit des gens de mer en matière de couverture sociale, notamment une carte chifa valable toute l'année et les allocations familiales.

En visite à Tipasa pour expliquer la teneur de la circulaire interministérielle, M. Ferroukhi a précisé que cette dernière intervenait à l'issue d'une série de rencontres entre les responsables des secteurs de la Pêche et du Travail dans le but de mettre en place de nouveaux mécanismes pour la prise en charge des gens de mer engagés à bord de navires et de bateaux de pêche commerciale et dont l'engagement à la semaine complique leur déclaration auprès de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).

Il a, à cet égard, fait savoir que le président de la République a donné de fermes instructions pour la prise en charge des gens de mer auxquels il accord un grand intérêt.

En vertu de la circulaire interministérielle, les armateurs peuvent déclarer à l'année les gens de mer engagés à bord de leurs navires, ce qui leur permet de bénéficier d'une carte chifa valable toute l'année.

De plus, les armateurs peuvent déclarer les marins engagés à bord de leurs navires au niveau de toutes les agences CNAS à travers le territoire national alors qu'ils devaient auparavant le faire par intermittence au niveau du siège de l'agence CNAS où le navire a été enregistré.

Selon le ministre, cette circulaire interministérielle est la "première étape" pour l'adaptation du système de sécurité sociale aux spécificités des professionnels de la pêche, notamment par la déclaration des salaires et des personnels engagés par les armateurs, le paiement de leurs cotisations à titre annuel, l'activation et l'utilisation de la carte à l'échelle nationale.

La circulaire prévoit également la facilitation des procédures permettant aux gens de mer de bénéficier des prestations en nature et en espèce de la sécurité sociale et des allocations familiales.

La circulaire a mis fin, ajoute M. Ferroukhi, à la problématique de la déclaration des gens de mer pour les navires activant hors de la wilaya d'affiliation et ce en se dirigeant vers le centre de paiement le plus proche ou les guichets mobiles de la sécurité sociale au niveau de la wilaya où ils exercent pour une annotation sur la demande d'inscription à présenter, par la suite, à l'agence d'affiliation.

Concernant les armateurs, les ministères de la Pêche et du Travail ont convenu, dans le cadre de la même circulaire interministérielle, de rééchelonner leurs dettes relatives au paiement des cotisations à la sécurité sociale, en fonction de leurs moyens financiers.

Commission nationale pour la poursuite d'une meilleure prise en charge des gens de mer

Le ministre de la Pêche a relevé, dans ce sens, l'installation prochaine d'une Commission nationale et de sous-commissions conjointes dans le cadre d'une convention de coopération conclue récemment avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour la poursuite du renforcement des mécanismes d'amélioration de la protection sociale des professionnels de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la prise en charge de leurs préoccupations dans ce domaine, outre l'organisation de journées d'orientation et de sensibilisation conjointes entre les secteurs à leur profit.

Lors d'une visite de travail à la wilaya, le ministre a eu un échange avec les professionnels du secteur pour écouter leurs préoccupations et prendre connaissance du travail des agences "CNAS" et "CASNOS", soulignant l'impérative adaptation à la nouvelle circulaire ministérielle et facilitation des procédures au profit des marins.

Inspectant un projet d'investissement relatif à l'aquaculture de moules et d'huîtres, M. Ferroukhi a affirmé que ce type de projets constituait le premier maillon afin de soutenir l'exportation des produits marins, soulignant la grande importance accordée par la stratégie du secteur 2020-2024 à ce domaine vital et prometteur.