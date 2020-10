Maroc: Milan AC - Nouveau rebondissement dans le dossier de Brahim Diaz

Prêté à l'AC Milan, Brahim Diaz impressionne en Serie A. Les rossoneri aimeraient renégocier avec le Real Madrid pour reprendre la main sur l'avenir du milieu de terrain.

Quatre ans après ses débuts en professionnel, le très attendu Brahim Diaz semble enfin prendre son envol du côté de l'AC Milan. Après avoir commencé le football en Espagne au CD Tiro Pichón puis à Malaga, le jeune hispano-marocain faisait le grand saut et allait poursuivre, parfaire et finir sa formation en Angleterre, à Manchester City. En 2016, il fait ses grands débuts avec les Citizens, mais il joue peu. Trois ans plus tard, en 2019, Diaz retrouve son pays de naissance en s'engageant avec le Real Madrid. Mais voilà, l'histoire se répète.

Son transfert coûte plus de 17 millions d'euros, mais il ne jouera pas beaucoup plus même si on l'a vu au cours de 21 rencontres depuis son retour en Espagne. Cet été, le milieu offensif a pris la décision, à 21 ans, de découvrir un nouveau pays : l'Italie. En effet, le natif de Malaga s'est engagé avec l'AC Milan pour une année en prêt.

Apprécié par Stefano Pioli, son entraîneur, et ses coéquipiers, Brahim Diaz deviendrait une priorité du Milan. Alors que les rossoneri devraient faire le point avec le Real en janvier, les négociations auraient déjà repris. D'après le Corriere dello Sport, le Milan souhaiterait ajouter une option d'achat pour Brahim Diaz. Preuve de la confiance qui règne pour le milieu espagnol après des premières apparitions convaincantes. Reste à savoir si Brahim Diaz n'entre plus du tout dans les plans de Zidane ou si un retour est toujours attendu.