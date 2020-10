Cote d'Ivoire: Rhdp/Port-Bouët - Des kits scolaires offerts par le ministre Siandou Fofana

Initiée et présidée par le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le mardi 13 octobre, au siège du Rhdp de Port-Bouët dont il est le Coordonnateur régional, une cérémonie de remise de 2500 kits scolaires et 20 tonnes de kits alimentaires, s'est tenue.

En confiant ces dons, d'une importance indéniable, à ses Coordonnateurs associés, Marcel N'Guettia, Bernard Ouréga, Armand Motto, YéoFozié, Ibrahim Konaté et TuoYenikpo, au profit des populations de la Commune dans leur entièreté, Siandou Fofana entendait rassurer les bénéficiaires quant à leur répartition optimale.

En sa qualité donc de Coordonateur régional et Directeur exécutif adjoint du Parti, il avait aussi reçu le soutien des responsables des structures spécialisées du Rhdp (féminine, professionnelle, jeunesse, etc.), pour non seulement faire acte de solidarité à l'endroit de ses concitoyens, en cette période de rentrée scolaire, mais aussi leur passer le message du Rhdp.

C'est à juste titre qu'il a insisté sur la cohésion, la solidarité et l'unité pour développer la Côte d'Ivoire. Avant d'exhorter les militants et sympathisants du Rhdp, de même que tous les Ivoiriens épris de paix et de stabilité, à se rendre dans les différents lieux d'enrôlement et bureaux de vote pour retirer leurs cartes d'électeurs, « la seule arme pour réaliser le "1 coup K.O" de notre candidat, le Président Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ». clamera le cadre du parti au pouvoir.

Les bénéficiaires, de tous les quartiers et sous-quartiers de la cité balnéaire, ont exprimé leur gratitude au ministre et l'ont assuré de leur total engagement à agir pour la victoire du parti et de son leader : Alassane Ouattara.

Du reste, Siandou Fofana a indiqué que le scrutin se passera dans la sécurité totale, et que les appels au boycott ne sauraient trouver écho dans les oreilles de tous ceux qui aspirent au rayonnement international du pays.

Bien plus, le Coordonnateur du Rhdp, convaincu que le vote est le seul gage de la victoire, il a aussi rappelé que l'un des enjeux de l'élection reste un taux de participation des plus élevés. Et que chacun des militants devra y travailler dans la proximité.

Et d'exhorter, en guise de conclusion et piqûre de rappel que c'est dans cette proximité de tous les instants, main dans la main que sera atteint cet objectif d'une victoire, sans ambages au 1er tour. Etant entendu que tous et chacun se mettent au-dessus des querelles de personnes.