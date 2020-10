Afrique: Maroc - Nul face à la RDC, les regrets de Vahid Halilhodzic

Vahid Halilhodzic n'a pas eu le résultat ecompté. Brillant (3-1) face au Sénégal, le Maroc n'a pu faire qu'un match nul contre la RDC hier. Un score qui n'a pas enchanté le sélectionneur des Lions de l'Atlas mais il relativise.

« C'est une petite déception. J'avais demandé la victoire, mais on n'a pas répété le même jeu qu'on avait pratiqué face au Sénégal. Il y a aussi un peu de fatigue car plusieurs joueurs ne sont pas encore prêts physiquement. Après, j'ai fait quelques changements pour donner l'occasion à certains de jouer. On a beaucoup parlé et travaillé et finalement il y a ce match nul. Mais bon, on aurait pu gagner largement... C'est quand-même une déception », a-t-il déclaré à la fin du match au micro d'Arryadia.

Ayant pris les rênes d'une sélection marocaine dévastée après le fiasco à la CAN 2019, Vahid Halilhodzic fait déjà un travail remarquable. La preuve, les Lions de l'Atlas n'ont pas perdu et ont été dominateurs contre le Sénégal et la RDC. Deux sélections phares sur le continent.