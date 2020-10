Angola: Plus de 500 postes d'emploi nouveaux dans une usine de compteurs

Luanda — Plus de 500 emplois seront créés par la future usine de compteurs d'électricité et d'eau, dont la première pierre a été posée mardi dans la zone économique spéciale (ZEE), à Viana, Luanda-Bengo, par la société Hengie-Electronics Industria S.A.

Avec un investissement de plus de 20 millions de dollars US, l'usine sera construite sur une superficie d'environ 15 mille mètres carrés, selon un communiqué de presse.

Sa capacité de production sera de 319 mille compteurs monophasés, 19 mille compteurs triphasés et 100-200 mille compteurs d'eau par an. Selon la demande des entreprises de distribution d'électricité et d'eau, à savoir ENDE et d'EPAL, la production pourrait atteindre plus de 700 000 compteurs par an.

Dans une première phase, 350 emplois directs et 100 emplois indirects seront créés dans cette usine et lorsqu'elle atteindra sa capacité maximale de production, elle aura plus de 400 emplois directs et 200 emplois indirects. Il convient de noter que 95 pour cent des emplois seront occupés par des Angolais.

Hengye - Electronics Industria SA, filiale de la société chinoise Zheijiang Hengye Electronic Co., Ltd, est une société de droit angolais, dédiée à la fabrication de compteurs, vendredi 9 octobre dernier, a lancé la première pierre de son usine.

L'événement a réuni plusieurs invités, notamment le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, le secrétaire d'État à l'eau, Lucrécio Costa, le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, le PDG de la ZEE, António Henriques da Silva, les PCA d'ENDE et EPAL, entre autres.