Ile Maurice: Naufrage du Sir Gaëtan - Un ingénieur marin aide la police dans son enquête

L'enquête sur le naufrage du Sir Gaëtan progresse. Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a fait appel à Yves Rozar, expert maritime depuis 40 ans, pour éclaircir certains points sur l'état du remorqueur qui a sombré dans la soirée du 31 août au large de Poudre-d'Or.

«La police m'a appelé pour avoir des informations précises. J'ai leur ai fait part des différentes conditions qu'un bateau devrait respecter pour prendre la mer», a-t-il confié à l'express, hier, mardi 13 octobre.

Sans se vanter, il affirme être un parmi les très bien qualifiés dans l'océan Indien dans son domaine d'expertise. «Je suis aussi un parmi les meilleurs à Maurice. Je suis un indépendant qui n'aime pas danser sur les airs de n'importe quelle chanson.»

D'ailleurs, une source portuaire le qualifie de professionnel avec «une expérience maritime et comme étant bien plus que qualifié en tant qu'expert.»

Plusieurs casquettes

Qui est Yves Rozar ? Le professionnel raconte qu'il a quitté Maurice très jeune pour des études à l'université de Glasgow. Il est un Mechanical Engineer avec une spécialisation en Marine Engineering. Il est enregistré comme Chartered Engineer au sein de l'Engineering Council de l'Angleterre. Il est également Chartered Marine Engineer et Fellow Institute of Marine Engineering, Science & Technology. De plus, Yves Rozar est Fellow de la Royal Institution of Naval Architects.

Il porte d'autres casquettes, notamment Salvage Surveyor à Braemar Technical Services (Incorporating The Salvage Association). Outre d'être expert pour certains P & I Clubs, il est aussi un Machinery Inspector et un Boiler Inspector.

Côté professionnel, Yves Rozar a été expert de Lloyds pendant très longtemps. Pendant toute sa carrière professionnelle, il a été officier naviguant et a travaillé à l'étranger, notamment aux Émirats arabes unis et en Grande-Bretagne. Il était aussi ingénieur au CEB. Le Chartered Engineer est désormais à son propre compte depuis plus de 15 ans.

Le remorqueur déclassifié en 2008

Le Sir Gaëtan avait été déclassifié en 2008, car il n'était pas en état de prendre la mer. Mais le département de Shipping pouvait toutefois l'autoriser à ne circuler que dans la rade. Il nous revient que le Sir Gaëtan n'a jamais obtenu cette autorisation.

Selon une source aux Casernes centrales, la Mauritius Ports Authority avait sollicité l'expertise de la société Veritas et celle-ci avait recommandé que des réparations soient effectuées. Ce, afin que cette embarcation soit classifiée. Rien n'aurait été fait jusqu'à ce qu'elle soit impliquée dans un accident ayant provoqué mort d'homme.