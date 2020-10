Maroc: Prix Katara du roman - Trois œuvres littéraires marocaines primées à Doha

Doha — Le village culturel de la Fondation +Katara+ a révélé, mardi à Doha, les noms des œuvres littéraires primées lors de la 6è édition du prix +Katara+ du roman.

Sur la liste des primés figurent trois oeuvres littéraires marocaines. Le romancier Said Al Alam a été primé, dans la catégorie du roman non publié, pour son roman "la vierge de Grenade : amour entre deux villes" (Adraa Gharnata : Hob bayna madinatayne), et les critiques Abdelmalek Chahboune et de Mustapha AL Nahal ont été primés, dans la catégorie études et critiques, pour leurs oeuvres consacrées respectivement à la migration et au reflet de la réalité dans les romans à travers la narration.