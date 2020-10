Congo-Brazzaville: Galerie-musée du bassin du Congo - Un partenariat en vue avec l'association Bantu culture

Le président de l'association Bantu culture, Cherel Otsamigui, a annoncé cette nouvelle à l'issue de leur visite à la galerie-musée du bassin du Congo.

L'une des missions de l'association Bantu culture qui a opté pour l'accompagnement de l'État dans le domaine culturel est de promouvoir les sites d'exposition des œuvres patrimoniales bantu. C'est dans ce contexte que les membres de cette association, accompagnés de leur président, ont décidé de visiter les lieux culturels bantous. Il s'agit du Musée national, de l'École de peinture de Poto-Poto et la Galerie-musée du bassin du Congo.

« Je suis très content de savoir tout ce qui constitue l'histoire du patrimoine culturel bantu. Grande est notre joie avec les amis de Bantu culture d'être impressionnés par les œuvres des jeunes de Art Kintuadi, des tableaux, de la sculpture bantoue. Je suis très impressionné par ce patrimoine culturel bantu. Nous visons de travailler en collaboration avec la Galerie musée du bassin du Congo », a déclaré le président de l'association Bantu culture à l'issue de la visite.

Ajoutant en ce qui concerne leur politique d'accompagner l'État dans le domaine de la culture, qu'ils vont organiser une exposition d'art contemporain, le 17 novembre prochain au Centre national de radio et de télévision (CNRTV). L'exposition portera sur les portraits des six présidents de la République du Congo, les anciens et l'actuel.

Jonathan Mobassi, chef de service de la Galerie-musée du bassin du Congo, a, au nom de la structure, loué l'initiative de l'association Bantu culture. « Nous sommes contents de partager avec une association qui a pour but de militer pour la promotion de la culture bantoue. Au niveau de la Galerie-musée du bassin du Congo, nous faisons la promotion de la culture bantoue. Nous comptons accompagner les jeunes qui ont décidé de valoriser les cultures que nous avons ici. »

Jonathan Mobassi a invité tous ceux qui ont la charge de promouvoir les activités culturelles (les institutions publiques et les opérateurs culturels privés) à accompagner l'initiative de ces jeunes. « Ce groupe est une association des bantous, et les bantous on les trouve partout. Déjà au niveau de ce musée nous parlons du kiébé-kiébé qui est une culture bantoue, une danse pratiquée dans trois départements, et qui est même aujourd'hui présente dans les pays latinos. C'est déjà une très bonne chose pour nous, c'est notre fierté », a fait savoir Jonathan Mobassi.