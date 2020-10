Congo-Brazzaville: Enseignement - Les élèves suivront des cours à travers « Ecole à domicile média »

La chaîne éducative, qui va assurer la continuité pédagogique, a été officiellement mise en service par la directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la science, la culture (Unesco), Audrey Azoulay, le 14 octobre à Brazzaville au lycée de la Révolution où le média est installé.

Plate-forme d'hébergement et de diffusion, la chaîne « Ecole à domicile média » qui combine web, radio et télévision diffusera non seulement les cours mais aussi les émissions et documentaires éducatifs en cette période où les enseignements se font en présentiel et en distanciel, a expliqué le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, lors du lancement officiel dudit média.

Le plateau technique de cette chaîne est disposé de façon à permettre l'interactivité par webinaire.

Un studio pour la diffusion en direct et en différé où se font également des simulations et les enregistrements. « Ce média annonce une grande révolution dans la gouvernance scolaire », a indiqué le ministre Anatole Collinet Makosso.

Il a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement a résolu de capitaliser toutes les approches expérimentées lors du confinement pour donner un sens à l'éducation non formelle comme dispositif devant compléter l'éducation formelle. L'approche pédagogique de « Ecole à domicile », qui privilégiait les élèves en classe d'examen, a permis à 28 556 jeunes de décrocher le baccalauréat et 55 338 à empocher le Brevet d'études du premier cycle.

« Je salue les efforts consentis par le Congo dans le maintien des apprentissages pendant les moments forts de la pandémie, la volonté de ne pas laisser tomber l'éducation », a déclaré, pour sa part, la directrice générale de l'Unesco, Audrey Azoulay.

La diplomate onusienne, en séjour de travail à Brazzaville, a également souligné la nécessité de prendre en compte les élèves vivant dans les zones rurales, s'agissant de l'enseignement à distance.

Le schéma prévu par le ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation prévoit les cours polycopiés et les cahiers d'activités à mettre à la disposition des élèves, y compris ceux qui sont dans des zones rurales de sorte à garantir une éducation de qualité à tous les enfants du pays, à en croire le ministre Anatole Collinet Makosso.