Togo: Le bilan continue de s'alourdir, le 50ème décès enregistré

Le bilan de la pandémie de coronavirus continue de s'alourdir au Togo. La maladie a fait un mort supplémentaire le mardi 13 octobre 2020.

Selon les derniers chiffres officiels publiés mardi à 20h 55, des 1117 personnes testées, vingt-trois (23) dont les âges sont compris entre 9 et 82 ans sont revenues positives portant le nombre total de cas positifs à 1972 et se répartissent comme suit : sept (7) cas parmi les contacts dont 4 femmes et 2 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de Tchaoudjo ; huit (8) cas parmi les suspects à savoir 2 femmes et 3 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de Yoto, 1 homme dans la préfecture de la Kozah, 1 homme dans la préfecture de Tône ; un (1) homme dans la préfecture d'Agoe parmi les voyageurs et sept (7) cas parmi les dépistés à raison de 3 femmes et 3 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de l'Est-Mono.

Dans la même journée, quatre guérisons ont été enregistrées portant le nombre total de patients guéris de COVID-19 à 1465 pendant que le nombre de cas actifs est de 457 et malheureusement un décès portant le nombre total de décès à 50 pour un total de 102697 tests de laboratoire effectués sur toute l'étendue du territoire national.