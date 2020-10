Algérie: Illizi - Un nouveau laboratoire de recherche scientifique au centre universitaire

Illizi — Le Centre universitaire "Cheikh Amoud Belmokhtar" d'Illizi a été renforcé d'un nouveau laboratoire de recherche scientifique et économique, susceptible d'améliorer la qualité de la formation académique, ont rapporté mercredi des responsables de l'établissemlent d'enseignement supérieur.

La nouvelle structure de recherche "Développement de l'économie des affaires modernes et amélioration de ses activités dans la région du Tassili", regroupe quatre groupes de chercheurs chargés de développer la recherche scientifique, a indiqué le directeur du laboratoire, Abdelghani Benhamed.

Le premier groupe est chargé des études afférentes au domaine du tourisme saharien et son rôle dans le développement socio-économique et culturel durable, à travers l'examen des voies à même de faire de ce créneau un segment créateur de richesses, d'ancrer les notions touristiques dans la société et vulgariser les stratégies internationales visant le développement du tourisme saharien.

L'examen des mécanismes de diversification économique et l'investissement dans les économies modernes visant à moderniser la gestion administrative et l'orienter vers la qualité et l'innovation, est confiée au second groupe de chercheurs.

Doté d'équipements et moyens modernes, le laboratoire devra contribuer aux études prospectives et socioculturelles des entités économiques, en vue de diversifier les ressources dans la région du Tassili, riche en potentialités agricoles, industrielles et touristiques.

Le Centre universitaire d'Illizi a également été renforcé d'un bureau de poste, en application d'une convention entre le secteur de l'Enseignement supérieur et Algérie-Poste, offrant des prestations postales à la communauté universitaire, enseignants et étudiants.