Gabon: Rentrée sportive du CF Altesse autour de la Journée internationale de la fille

La journée internationale de la fille servait de prétexte au club de football féminin Altesse de rassembler ses joueuses à la cité Octra Owendo autour d'un repas annonçant un début de saison en même temps la présentation du nouveau bureau et ses objectifs. Le nouveau président Narcisse Lepenguet qui a été présenté aux sportives a également fait la présentation des collaborateurs qui l'accompagneront dans sa nouvelle mission, pour le compte des deux prochaines saisons.

Différente de la journée du 8 mars qui est la journée internationale de la femme, depuis 2012, on célèbre aussi, la journée internationale de la fille, tous les 11 octobre. Sachant que les adolescentes, les petites filles font face à des difficultés et dans le domaine du football à la différence des adultes, le président Narcisse Lepenguet et ses collaborateurs ont surpris leurs filles avec un dîner de début de saison marquant leur attachement et soutien de cette journée dédiée exclusivement à la fille.

Avec un nouveau projet sportif et des objectifs visés aux titres de l'Estuaire et du championnat national CF Altesse attend avec impatience la réouverture de la pratique du sport par le gouvernement qui jusqu'ici, n'a toujours pas fait de communiqué officiel sur la question, bien que beaucoup dans l'informel pratiquent les sports de masse. Avec cette rencontre, l'objectif était celui de tenir en éveil l'esprit sportif des footballeuses en cette journée où elles sont toutes en l'honneur et faisant la présentation des différents membres du nouveau bureau d'Altesse.

CHACUN DEVRA ÊTRE RESPONSABLE

C'est le premier message prononcé par le président Narcisse Lépenguet à ses joueuses "Le plaisir, il est énorme pour moi d'être à ce poste de président. Les ambitions sont grandes également et l'objectif est de porter ensemble CF Altesse vers le haut. La saison qui commencera sera rude, mais il reviendra à chacun d'entre nous de faire son travail. Handicapés par les mesures gouvernementales préparons ensemble une ouverture de saison à laquelle le titre de champion doit être une exigence de premier plan".

Rappelons en toute fin utile que la journée internationale de la fille lutte contre plusieurs injustices notamment, le mariage et grossesse précoce, exploitation, excision, trafic, violence, violation des droits de l'enfant dont l'éducation.