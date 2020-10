Gabon: SAMBAS-KIDS - La deuxième édition du 15 au 18 octobre 2020

L'ONG Sambas-Labs a animé une conférence de presse ce mardi 13 octobre dernier à Libreville pour les préparatifs de la deuxième édition "entièrement digital" au compte « Des Sambas Kids » parrainée par Géraldine Yema Robert, l'ancienne gloire du basket français.

Ce rendez-vous du donner et du recevoir va regrouper virtuellement les enfants âgés de 7 à 17 ans. Ils vont prendre part aux différents ateliers qui seront animés par "ceux qui font la fierté du Gabon", souligne, la Commissaire aux Programmes d'appui de l'ONG Sambas-Labs Matene Josiane De Longueur. Il s'agit de Guy Roger Nzamba, ancien taekwondoïste gabonais reconverti au Choi Kwang do, de l'afro-optimiste Sylvere Boussamba, de Lord Ekomy Ndong auteur compositeur et homme de culture, et bien d'autres.

La deuxième édition des Sambas Kids a lieu du 15 au 18 octobre 2020. C'est du moins ce qu'a annoncé la Commissaire aux Programmes d'appui de l'ONG Sambas-Labs, Matene Josiane De Longueur, lors d'une conférence de presse, par elle, initiée. Les Sambas-Kids pour elle, sont un investissement pour la jeunesse. Faisant sienne la pensée de l'écrivain français du XIXè siècle, Victor Hugo, la Commissaire aux Programmes d'appui,soutient qu'un enfant qu'on enseigne, est un homme que l'on gagne.

La marraine de cette deuxième édition, Geraldine Yema Robert ne dira pas le contraire. Elle a d'ailleurs dit être honorée. Sa passion pour le sport et les enfants n'a d'égal que son attachement aux valeurs humaines. "C'est un projet en rapport avec les enfants et l'éducation. Les enfants ont besoin d'être encouragés, encadrés et accompagnés. Enfant, j'ai eu la chance d'être soutenue par mes parents aussi merveilleux », témoigne-t-elle. Pour l'ancienne gloire du basket français, participer à cette rencontre, c'est une passe au football, cette preuve d'amour. Il faut donner, comme on aime en recevoir.

Lord Ekomy Ndong sera du rendez-vous virtuel et va, animer l'atelier : Culture et Créativité. Pour lui, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice tout en saluant cette initiative qu'il qualifie de louable. « Ce qui est intéressant, c'est le public que l'on a. Je vais faire en sorte, qu'à la fin de cet atelier, que les enfants créent quelque chose », fait-il savoir. C'est aussi le cas pour Guy Roger Nzamba, cet ancien taekwondoïste gabonais reconverti au Choi Kwang do (art martial Sud-coréen), qui donnera le meilleur de lui, afin que les enfants apprennent à avoir confiance en eux.

L'afro-optimiste Sylvère Boussamba pense qu'il faut donner la chance aux enfants. Il faut, selon lui, permettre à cette jeunesse, de pouvoir se frayer un chemin. C'est pour lui, un exercice passionnant, celui de changer positivement, de partager. Comme quoi, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir.

Il faut souligner à des fins utiles que Matene Josiane De Longueur a rendu hommage à Pape Diouf et Manu Dibango, tous deux, victime du Covid-19. Deux personnalités auprès de qui, elle a énormément appris. Les enfants attendent patiemment ces différentes activités pour se faire utiles et être davantage occupés après plusieurs d'inactivité due à la crise sanitaire mondiale.