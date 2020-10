Angola: Les généraux "Kopelipa" et "Dino" entendus par le Parquet général

Luanda — L'ancien ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, le général Hélder Viera Dias "Kopelipa" a été entendu, mercredi, par le parquet général, pour clarifier les preuves de crimes de fraude, falsification de documents et trafic d'influence.

Dans le même processus, dirigé par le magistrat Matos de Macedo Dias, le général Leopoldino do Nascimento «Dino» a été entendu mardi.

Selon la Direction nationale des enquêtes et de l'action pénale (DNIAP, sigle en portugais), dirigée par le procureur général, il y a "de fortes indications" que les deux généraux "ont profité des affaires de l'Etat angolais avec la société Chine international Fund (CIF) ".

Les acteurs concernés auraient "bénéficié des contrats que l'Etat a signés avec le CIF, dans le cadre du Bureau national de reconstruction nationale".

À l'époque, Leopoldino do Nascimento était l'ancien chef des Communications de l'ex-président José Eduardo dos Santos, et Hélder Vieira Dias Júnior, ancien ministre d'État et chef de la Maison militaire (aujourd'hui Maison de Sécurité), également sous la direction de José Eduardo dos Santos.

Tous deux bénéficient de l'immunité et ne peuvent être arrêtés, à titre préventif, avant l'ordre de prononciation, dans la phase d'instruction.

Selon la loi angolaise, les officiers généraux des Forces armées angolaises (FAA) et les commissaires de la Police nationale (PN) ne peuvent être arrêtés sans inculpation formelle, sauf en cas de flagrant délit, pour un crime passible d'une peine de prison de plus de deux ans.

L'audition des deux anciens collaborateurs de José Eduardo dos Santos à la DNIAP fait partie de la stratégie de lutte contre la corruption en Angola, qui était le "drapeau" du mandat du président João Lourenço (2017/2022).

Dans le cadre de cette stratégie, plusieurs personnalités médiatiques et de l'appareil gouvernemental ont fait l'objet d'une enquête menée par les tribunaux, et certains ont déjà été condamnés pour détournement de fonds, blanchiment d'argent et autres délits.