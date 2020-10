Maroc: Sefrou - Lancement des travaux du parc industriel Ain Cheggag

Ain Cheggag (Sefrou) — Les travaux du parc industriel Ain Cheggag (PIAC), un futur pôle régional dédié au développement des activités du cuir, ont été lancés, mercredi, dans la commune Ain Cheggag, relevant de la province de Sefrou.

Ce projet, qui sera réalisé sur une superficie de 81ha, dont 50ha dédiés aux activités du cuir (tannerie, chaussures, maroquinerie) et 31 ha aux activités généralistes, devrait contribuer à la création d'un pôle industriel régional et constituer un noyau d'activités dans cette commune, générant 7.600 emplois directs.

Ce projet a été lancé lors d'une cérémonie organisée en présence du ministre de l'industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, du ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement, M. Aziz Rabbah, du wali de la région Fès-Meknès, M. Saïd Zniber et du président de la Région, Mohand Laenser, ainsi que du gouverneur de la province de Sefrou, Omar Touimi Benjelloun.

"Il s'agit d'un projet attendu depuis des années par la population de la région, parce qu'il concerne un secteur très important et créateur d'emplois, à savoir le cuir", a indiqué M. Elalamy à la MAP, ajoutant que "le travail a été fait avec beaucoup de technicité pour faire en sorte que la partie environnementale soit prise en charge sachant que l'activité est très polluante".

Il était "important et essentiel" de mettre en place toute l'infrastructure nécessaire pour que cette activité soit bénéfique à la région, a expliqué le ministre, ajoutant qu'il a été procédé à la mise en place d'une station d'épuration des eaux usées spécialisées à cet effet.

Il s'est réjoui du démarrage des deux parties réservées au cuir et aux activités généralistes, précisant que le prix au m2 a été étudié de manière "extrêmement précise", avec 250 DH/m2 pour le cuir et 350/m2 pour les autres activités.

De son côté, M. Rabbah a souligné que ce nouveau projet répond aux besoins de l'économie nationale et de la région de Fès-Meknès, mais aussi aux attentes des citoyens, en ce sens qu'il devrait créer des opportunités d'emploi et de la valeur ajoutée, surtout au vu de la conjoncture marquée par la pandémie du Coronavirus.

Mettant l'accent sur l'importance du volet environnemental et énergétique dans cette dynamique de relance économique, le ministre a indiqué que son département contribue de 20 MDH pour la réalisation du PIAC, destiné à être une zone industrielle intégrée et non polluante.

Il a par ailleurs indiqué qu'un montant de 1,2 milliard de DH a été investi, à ce jour, dans la réalisation de 120 projets dans la protection de l'environnemental et de la lutte contre la pollution industrielle.

Et d'ajouter que son département travaille, également, en collaboration avec le ministère de l'industrie, pour l'élaboration du plan 2030 pour la lutte contre la pollution industrielle sous toutes ses formes, et le traitement des déchets industriels.

Le président de la fédération marocaine des industries du cuir, M. Hamid Ben Rhrido, s'est félicité, quant à lui, du démarrage de ce grand projet aux "perspectives prometteuses", ajoutant que la station d'épuration et la bourse de cuir son deux composantes qui donneront au parc une "grande valeur ajoutée".

Le nouveau parc industriel contribuera à l'organisation du secteur et la création de nouveaux emplois, a-t-il poursuivi.

Selon le ministère de l'industrie, le PIAC boostera la compétitivité des différents maillons de la chaîne de valeur de la région Fès-Meknès en redynamisant le tissu industriel régional, en particulier l'industrie du cuir et en assurant sa conformité aux normes internationales.

Le PIAC veut répondre aux attentes des investisseurs et des opérateurs économiques locaux en mettant à leur disposition des plateformes d'accueil pour leurs projets aux standards internationaux, intégrant des services à forte valeur ajoutée (formation, logistique, station d'épuration dédiée au traitement des effluents et des nuisances écologiques).

En marge de cette cérémonie de lancement, une convention portant sur la mise en œuvre du parc a été signée par le ministre de l'industrie, le Wali de la région Fès-Meknès, le président du Conseil régional, le gouverneur de la province de Sefrou, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de Fès-Meknès, le président de la commune de Ain Cheggag, le président de la fédération marocaine des industries du cuir et le directeur d'Al Omrane, qui a assuré la maîtrise d'ouvrage du PIAC.

Cette convention fixe les modalités liées au financement, à l'aménagement, la promotion, la gouvernance et la gestion du projet, dont le coût global prévisionnel de réalisation est estimé à 303,01 MDH.

Ce montant est subventionné à hauteur de 145,26 MDH, réparti entre le ministère de l'industrie (100 MDH), le ministère chargé de l'environnement (20MDH) et le Conseil régional de Fès-Meknès (25,26 MDH).

La gestion du parc sera assurée par la CCIS de Fès-Meknès, tandis que sa gouvernance sera confiée à un comité central présidé par le ministère de l'Industrie, un comité régional présidé par la wilaya de Fès-Meknès, ainsi qu'à une commission d'attribution et de suivi de la valorisation du projet.

Aux termes de cet accord, le ministère de l'industrie s'engage, également, à céder ses droits sur le terrain réservé à la partie cuir, en vue de son acquisition par Al Omrane. Le prix de cession moyen des lots du parc industriel arrêté est de 250 dh/m² pour la zone dédiée à l'industrie du cuir et de 350 dh/m² pour la zone généraliste.

Le ministère assurera, par ailleurs, une évaluation, selon les normes du Fonds de Développement Industriel et de l'Investissement (FDII) et de Maroc PME, pour qualifier l'éligibilité des opérateurs économiques et des projets postulant, afin de bénéficier de lots industriels et de services y afférents dans le projet.