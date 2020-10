Algérie: Zeouati - Le projet d'amendement constitutionnel garant du changement de la situation politique et sociale du pays

Naama — Le projet d'amendement de la Constitution soumis le 1er novembre au référendum "donne les garanties nécessaires pour un changement de la situation politique et sociale en Algérie", a estimé mercredi à Mécheria (wilaya de Nâama) la présidente du parti Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati.

Lors d'un meeting animé dans la ville de Mécheria dans le cadre de la campagne référendaire, Fatima Zohra Zerouati a considéré que la révision de la Constitution "pose les fondements d'une transition avec confiance, sur une base juridique solide et avec une vision économique qui s'appuie sur la prospective pour une Algérie dont aspire tout un chacun et pour faire face aux différents défis nationaux et internationaux."

L'intervenante a ajouté que les dispositions amendées dans la Constitution sont "importantes, car garantes de la transparence dans la gestion des affaires publiques et de l'édification d'un Etat basé sur la citoyenneté qui assure les droits et les libertés de chaque citoyen."

Pour la présidente de TAJ, le projet d'amendement constitutionnel "balise le terrain pour garantir à l'Algérien sa dignité et lui permet d'exercer ses droits avec son adhésion au projet d'édification d'une Algérie nouvelle qui a besoin de la volonté de ses citoyens."

"Une large participation au référendum permettra d'ouvrir des perspectives heureuses pour bâtir une Algérie qui garantira l'avenir à tous ses enfants", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Fatima Zohra Zerouati a affirmé que le rendez-vous du 1er novembre prochain sera "une halte importante dans la vie du pays" et "dotera tous les Algériens d'un document assurant toutes les garanties pour reconsidérer le rôle des jeunes en tant qu'élément-pivot au sein de la société et sa place dans la prise de décision."

Pour elle, l'amendement de la Constitution permet "la formation d'une élite et des compétences de qualité pour atteindre les objectifs d'une Algérie forte, ouverte sur le monde économiquement et culturellement, un pays qui de par sa diversité, ses richesses et ses constantes, constitue un véritable rempart préservant l'unité nationale."

La présidente de TAJ a abordé également les contours du projet d'amendement constitutionnel qui met en avant le renforcement du rôle des instances de contrôle et les mécanismes de lutte contre la corruption et qui consacre les droits des différentes catégories sociales.

"Voter avec force pour les amendements proposés au référendum sera un acte qui renforcera le contrôle constitutionnel, garantira plus de transparence dans la gestion des affaires publiques en s'appuyant sur de nouveaux mécanismes et outils pour concrétiser dans les faits les principes de la bonne gouvernance", a estimé la présidente du parti TAJ.