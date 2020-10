Afrique du Nord: Politique extérieure suisse - Nouvelle stratégie pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

communiqué de presse

Berne, Suisse — Aujourd'hui, le Conseil fédéral a adopté pour la première fois une stratégie pour l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (région MENA, acronyme anglais de Middle East and North Africa).

Cette stratégie définit le cadre de toutes les activités de la Suisse dans la région susmentionnée pour les années 2021 à 2024. Elle s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement de longue date de la Suisse dans le domaine de la prévention des conflits, de l'aide humanitaire et de la coopération au développement. Parallèlement, elle identifie les opportunités pour l'économie suisse, met en évidence le potentiel que représente une jeunesse bien formée et mise sur la numérisation et les nouvelles technologies.

La politique extérieure de la Suisse dans la région MENA sera axée à l'avenir sur cinq priorités thématiques: paix, sécurité et droits de l'homme; migration et protection des personnes dans le besoin; développement durable; économie, finances et sciences; numérisation et nouvelles technologies. Pour tenir compte des disparités au sein de la région MENA, trois zones géographiques ont été définies dans la nouvelle stratégie: Afrique du Nord; Proche-Orient; péninsule arabique et Iran. Les thématiques considérées comme prioritaires varient en fonction des régions.

En Afrique du Nord, l'action de la Suisse porte essentiellement sur la bonne gouvernance, le développement économique durable ainsi qu'une migration sûre et ordonnée. La Suisse soutient les réformes qui visent à améliorer les perspectives économiques et à renforcer la participation politique de la population. Elle entend en outre conclure de nouveaux accords de coopération en matière de migration et soutenir les autorités des pays qui accueillent des migrants.

Au Proche-Orient, la Suisse participe aux efforts visant à trouver une solution politique aux conflits syrien et israélo-palestinien. Par ailleurs, la Suisse se mobilise en faveur des nouvelles générations en encourageant le développement de la formation professionnelle et en favorisant, ce faisant, leur accès au marché du travail. Avec Israël, l'un des pays les plus innovants de la planète, la Suisse développe des partenariats, notamment dans le domaine des technologies financières et médicales.

Conformément aux mandats de puissance protectrice qu'elle exerce pour le compte des États-Unis en Iran ainsi qu'entre l'Iran et l'Arabie saoudite, la Suisse maintient déjà un canal de communication entre ces pays. À l'avenir, elle souhaite, à l'aide d'initiatives concrètes, favoriser le dialogue entre l'Iran et les États de la péninsule arabique et renforcer ainsi la sécurité dans la région. La coopération économique et financière ainsi que la gestion durable des ressources naturelles comptent parmi les autres domaines d'action importants.

Renforcer la cohérence et l'efficacité de la politique extérieure suisse

Compte tenu de sa situation aux portes de l'Europe et de son importance sur l'échiquier politique international, la région MENA joue un rôle clé en ce qui concerne les intérêts multiples de la Suisse, raison pour laquelle celle-ci y est active depuis de longues années. Grâce notamment à sa neutralité, la Suisse jouit d'une bonne réputation dans tous les pays de la région. La nouvelle stratégie vise à améliorer la coordination des divers instruments dont dispose la Suisse en matières diplomatique, politique et économique et dans le domaine de la politique de développement. La stratégie MENA a été élaborée en étroite collaboration avec tous les autres départements et en concertation avec des universités, des groupes de réflexion ainsi que les pays de la région MENA.

La stratégie MENA 2021-2024 est la première d'une série de stratégies géographiques que le Conseil fédéral adoptera dans le sillage de sa stratégie de politique extérieure 2020-2023 (SPE 2020-2023). Ainsi, des stratégies concernant l'Afrique subsaharienne, la Chine et le continent américain sont en cours d'élaboration. Plusieurs stratégies thématiques sont également prévues. Outre la stratégie de coopération internationale 2021-2024 déjà adoptée, des stratégies sur la diplomatie numérique, sur la communication internationale ainsi que sur la maîtrise des armements et le désarmement sont en cours de préparation.

Ces sous-stratégies permettent au Conseil fédéral de concrétiser certains volets de la SPE 2020-2023 et de renforcer la cohérence de sa politique extérieure. Sur le site Internet du DFAE sont désormais regroupés dans une même rubrique les bases conceptuelles de la politique extérieure ainsi qu'un nouveau glossaire spécifiquement consacré à ce domaine.

