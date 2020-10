Ile Maurice: Intersections rails-routes - Une campagne à la place des barrières demandées

Il n'y aura pas de barrière de sécurité aux intersections du rail et de la route. À la place, les autorités privilégient une campagne pour mieux informer et sensibiliser les usagers de la route. En effet, le ministère du Transport et du métro léger a lancé la campagne Respe, dont l'objectif principal est de changer le comportement et accroître la sécurité du public. Cette campagne cible piétons, enfants, personnes âgées, cyclistes, motocyclistes et conducteurs.

Une section est consacrée aux passages à niveau avec le slogan «Napa fer rodeo lor intersektion respe.» L'on se souviendra qu'à la suite de l'accident mortel de Yannick Permal le 23 février dernier, le public avait réclamé plus de sécurité avec l'installation de barrières de sécurité aux intersections avec le tram pour réduire les risques d'accidents. En effet, le motocycliste de 27 ans, qui essayait de griller un feu rouge à l'intersection des rues Pope Hennessy et Barkly, avait été percuté par un tram se dirigeant vers Rose-Hill.

Cet accident mortel avait choqué plus d'un et avait causé un rassemblement de résidents et de politiciens. Un autre accident sans gravité, mais avec des dégâts matériels, avait eu lieu en janvier. Ce premier accident impliquant une rame de Metro Express Ltd (MEL), s'était produit alors que Mauricio se dirigeait vers Rose-Hill. Une Kia Picanto conduite par une habitante de Pailles avait tourné à gauche dans le sens interdit de la rue Malartic. Des mois se sont écoulés mais toujours pas de barrière aux intersections.

Le 3 octobre, lors des célébrations marquant les 2 millions de passagers ayant voyagé à bord du metro express depuis sept mois d'opération, la question a été posée au ministre Alan Ganoo et au Chief Executive Officer de MEL, Das Mootanah pour savoir si le projet avait été abandonné. Alan Ganoo a affirmé que le ministère du Transport lancera une vidéo pour sensibiliser les automobilistes aux dangers des intersections. La vidéo explicative en créole, a été réalisée de façon ludique dans un langage simple, pour que les usagers de la route puissent capter le message clair sur les dangers aux passages à niveau.

Pour sa part, le CEO avait expliqué : «Nous avons travaillé en collaboration avec la TMRSU, la RDA, la NTLA et le ministère du Transport. Nous avons étudié le niveau de risque à chaque intersection et nous avons noté que les gens s'y habituent. Nous avons pris d'autres mesures de sécurité pour réduire les risques.» Si les passages à niveau automatisés avec feux de signalisation n'ont pas de barrières, il est recommandé aux usagers de respecter ces feux. Il leur est conseillé d'utiliser le Light Rail Cross Code et de traverser uniquement à un passage à niveau automatisé avec feux de signalisation.

Adopter le bon réflexe

Parmi les conseils pratiques, il faut toujours s'attendre à ce qu'un tram vienne de n'importe quelle direction. Il faut adopter le bon réflexe en s'arrêtant avant les lignes d'arrêt, en regardant dans les deux sens et en écoutant car les passages à niveau sont contrôlés par des feux de signalisation, des panneaux et lignes d'arrêt et des panneaux d'avertissement. Pour mieux entendre l'approche d'un tram (LRV), il est recommandé d'éteindre le moteur de son véhicule et d'ouvrir les fenêtres du côté conducteur et passager.

Aux piétons et cyclistes, il est recommandé d'enlever écouteurs, capuche ou tout autre vêtement qui pourrait gêner la vue ou l'audition. Il faut céder la priorité aux trams et traverser uniquement lorsque le feu passe au vert. S'il y a une file d'attente de l'autre côté de la voie ferrée, il faut s'assurer qu'il y a assez d'espace libre pour garder la boîte jaune dégagée. Si vous vous promenez avec un enfant ou un chien, il faut toujours les surveiller. Finalement, il faut respecter les signaux et marquages au sol.

À l'approche d'un passage à niveau, il faut également proscrire les mauvaises habitudes. Par exemple, ne jamais penser que le tram s'arrêtera pour laisser passer un usager de la route. Le LRV a la priorité sur tous les autres véhicules, comme stipulé par la Light Rail Act 2019. Il est interdit de s'arrêter sur la boîte jaune ou sur les rails. Il ne faut jamais garer son véhicule à proximité d'un passage piétons pour ne pas obstruer la circulation ; ne jamais dépasser un véhicule aux abords d'une intersection ; et ne jamais suivre un véhicule si vous pensez qu'il n'y a pas assez de place pour que votre voiture le dépasse.

Sous la loi qui régit le tram, des amendes et peines de prison sont prévues pour différentes infractions. Au paragraphe (2), le métro léger a la priorité sur tous les véhicules, y compris les bicyclettes, à un passage à niveau. Il est donc interdit de rouler, de se garer, d'arrêter son véhicule ou même de marcher le long de la voie ferrée, sauf si un policier donne la directive de le faire ou si la permission est accordée par MEL. Cette dérogation pour rouler ou marcher est accordée uniquement au passage à niveau. Toute personne commettant un délit, sous le paragraphe (1), est passible d'une amende allant de Rs 25 000 à Rs 100 000 et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.