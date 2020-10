Soudan: L'industrie et le commerce soulignent l'importance de la coopération avec le Soudan du Sud

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a souligné l'importance de la coopération et de l'intégration avec l'État du Sud-Soudan, la réactivation des relations du commerce, industrielles et agricoles, le commerce de transit et des frontières, le libre-échange et l'établissement de zones franches communes entre les deux pays.

Cela est arrivé lors d'une réunion du sous-secrétaire du ministère de l'Industrie, Mohamed Ali Abdullah avec le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire du Soudan du Sud, Dr. Josephine Lagu qui s'est été rendu dans le pays à la tête d'une délégation de haut niveau.

La rencontre a porté sur les relations stratégiques, les moyens de faciliter la circulation des marchandises entre les deux pays et a assuré la volonté du ministère de former des cadres fonctionnels au Sud dans les industries liées à l'agriculture et à la production, aux chaînes de valeur, à la formation dans le domaine de la coopération et des coopératives agricoles productives et tout ce qui concerne l'industrie manufacturière.