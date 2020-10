Soudan: L'équipe médicale égyptienne commence l'évaluation des cas de blessures causées par la révolution

L'équipe médicale égyptienne de haut niveau en visite, dirigée par le président du comité des ambulances et conseiller du ministre égyptien de la Santé, le Dr Mohamed Jad, a entamé mercredi la procédure de tri et d'évaluation des cas des blessés de la Révolution de décembre à l'hôpital universel du quartier Cober, en présence et sous la supervision de l'ambassadeur d'Égypte à Khartoum, Hussam Issa, et du conseiller aux médias de l'ambassade d'Égypte et des membres et employés de l'ambassade.

Dans une déclaration à la SUNA depuis l'intérieur de l'hôpital, l'ambassadeur égyptien, Hussam Issa, a déclaré que l'équipe médicale comprend huit professeurs et consultants au plus haut niveau dans les domaines de l'orthopédie, du cerveau et de la neurochirurgie, de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie générale, de la rééducation, de l'orthopédie et urologie.

Il a expliqué que l'équipe médicale a commencé à faire les examens nécessaires pour toutes les victimes de la révolution de décembre afin de déterminer si elles seront traitées en Egypte ou au Soudan, ajoutant que dans les deux cas l'Egypte supportera le coût de leur traitement.

Il a déclaré que la visite de la délégation médicale s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Soudan et l'Égypte dans tous les domaines et conformément à l'engagement de l'Égypte en faveur du traitement des personnes blessées de la révolution soudanaise.

Il a indiqué que l'Égypte continuera d'appuyer le système de santé au Soudan en envoyant des équipes de traitement et en organisant des programmes de formation dans les hôpitaux du ministère égyptien de la Santé ainsi que d'autres initiatives et programmes conjoints dans le domaine de la santé.