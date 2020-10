Soudan: Le Ministre des AE participe aux réunions des ministres des affaires étrangères de l'Union africaine

Khartoum, 14 Oct. 2020 (SUNA)- Le ministre des Affaires étrangères, Omer Gamar-Eddin, a participé à la 37e session du Conseil exécutif des ministres des affaires étrangères des États membres de l'Union africaine (UA), qui s'est tenue du 13 au 14 octobre à Addis-Abeba par vidéoconférence en raison de la pandémie corona.

Lors de la session, le ministre a présenté l'intervention du Soudan sur le plan d'action de l'UA pour les arts et la culture et considérant l'année 2021 comme l'année des arts, de la culture et du patrimoine africains, dans la réalisation de la devise «Arts, culture et patrimoine: Incitations à construire l'Afrique que nous voulons. "

Il a évoqué l'importance du renforcement les langues africaines, qui sont un facteur de cohésion et de solidarité pour parvenir à l'intégration, affirmant l'importance d'adopter des politiques et des programmes qui encouragent l'inclusion des langues africaines dans les programmes scolaires, sensibilisant à l'encyclopédie africaine et encourageant rédaction de l'histoire africaine de chaque pays et sa traduction dans les langues africaines.

Il a souligné le plein engagement du gouvernement soudanais envers tous les documents juridiques et accords de l'Union africaine relatifs à la culture en particulier, y compris la Charte africaine, la Charte de la renaissance culturelle africaine et la Loi type de l'Union africaine pour la protection des biens culturels et le patrimoine.