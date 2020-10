Afrique: Algérie-Mexique (2-2) - Les Fennecs conservent leur invincibilité

La sélection algérienne a réussi à conserver sa série d'invincibilité, en arrachant le match nul face à son homologue mexicaine sur le score de 2 à 2 (mi-temp : 1-1), en match amical disputé mardi au Cars-Jeans Stadion de La Haye aux Pays-Bas.

A l'issue de ce match nul, Belmadi et ses champions d'Afrique sont désormais à 20 matchs sans défaite.

Après un début de match équilibré, les Mexicains ont été les premiers à ouvrir le score par Jesus Corona (43'), avant l'égalisation d'Ismail Bennacer deux minutes plus tard d'une frappe magistrale à l'entrée de la surface de réparation.

Réduit à dix en début de la deuxième mi-temps, après l'expulsion d'Adlene Guedioura (56'), les Verts opérant en contre, ont réussi à inscrire un deuxième but par le capitaine Ryad Mahrez (67'), avant que Diego Lainez n'égalise pour le Mexique (87').

Vendredi dernier, les "Verts" s'étaient imposés devant le Nigeria (1-0), lors du premier test match disputé en Autriche.

Belmadi satisfait du rendement de ses poulains

Le driver des Verts, Djamel Belmadi, s'est dit "satisfait" du nul arraché mardi soir en infériorité numérique devant le Mexique en amical à La Haye (2-2), estimant que son équipe commençait à atteindre un "niveau supérieur".

Le champion d'Afrique 2019 a saisi l'occasion pour faire l'éloge de ses protégés et de l'équipe en général : "Je pense qu'on commence à atteindre un niveau supérieur, on fait partie des grandes équipes et jouer face à l'Algérie ne sera pas facile".

"Je suis très satisfait du résultat qu'on a fait, on a eu quelques difficultés à cause de l'expulsion (de Guedioura) et le fait d'avoir été réduits à dix pour plus de 40 minutes mais malgré cela, on a mené jusqu'aux dernières minutes, on a joué face à une équipe de niveau mondial, qui a de très bonnes individualités. Je suis certain que si on n'avait pas terminé le match à dix, on aurait pu voir un autre résultat", a-t-il déclaré.