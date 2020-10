Maroc: Tanger-Tétouan-Al Hoceima - Plus de 32.000 stagiaires inscrits dans les établissements de formation professionnelle

Al Hoceima — Plus de 32.000 stagiaires sont inscrits dans 33 établissements de formation professionnelle dans la la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour de la saison de formation 2020-2021, dont le coup d'envoi a été donné, mercredi, à l'Institut spécialisé en hôtellerie et tourisme d'Al Hoceima pour les étudiants de première année.

A cette occasion, une délégation composée notamment du directeur régional de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Seddik Abdelmaoula, et du directeur du Complexe de la formation professionnelle d'Al Hoceima, s'est informée du déroulement des études et de la formation à l'Institut spécialisé de technologie hôtelière et touristique à Al Hoceima et à l'Institut spécialisé de technologie appliquée à Imzouren, et s'est assurée du respect des mesures de prévention et des conditions sanitaires préconisées par les autorités pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19.