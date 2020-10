Madagascar: Andry Rajoelina - Hommage au président de la Première République

Le nouveau bâtiment de la direction régionale de la Sécurité publique fait partie des « zava-bita » inaugurés par le président Andry Rajoelina.

14 octobre 1958 - 14 octobre 2020. Comme prévu, le 62e anniversaire de la proclamation de la République de Madagascar a été célébré hier.

Comme il l'avait déjà annoncé, le président Andry Rajoelina a choisi d'organiser une cérémonie officielle dans le fokontany d'Ambodirengitra, commune d'Anahidrano, district d'Antsohihy, pour rendre hommage au premier président malgache, Philibert Tsiranana, considéré comme le Père de l'indépendance. Un geste qui a touché les proches du défunt président.

En effet, durant la cérémonie, la famille Tsiranana, par l'intermédiaire de son petit-fils Pascal Tsiranana Tsiadino, n'a pas manqué de remercier le président de la République pour cet hommage. « Le 14 octobre est une date importante, non seulement pour le président Philibert Tsiranana, mais aussi pour toute la Nation », a déclaré le porte-parole de la famille, qui reconnaît d'ailleurs que « depuis la naissance de la République de Madagascar il y a 62 ans, c'est la première fois qu'un président en exercice rend un tel hommage au Père de l'indépendance ».

En effet, Anahidrano n'avait jamais accueilli jusqu'à hier la célébration officielle de la fête du 14 octobre. Il convient de noter que le président Andry Rajoelina a ouvert son programme pour cette journée de commémoration par un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de « Dadabe » Tsiranana à Ambodirengitra Anahidrano.

Une cérémonie qui a vu la présence du Premier ministre Christian Ntsay ; de la présidente de l'Assemblée nationale Christine Razanamahasoa ; du gouverneur de la région SOFIA Lylison René de Roland ; ainsi que des membres du gouvernement.

En tout cas, malgré la COVID-19, l'on peut affirmer que le 62e anniversaire de la République a été célébré avec faste. Une foule immense est venue devant la stèle Philibert Tsiranana lors de la grande fête dans l'après-midi, animée par des artistes célèbres. Si Antananarivo n'a pu en bénéficier le 26 juin, les

« Zanak'i SOFIA » ont quant à eux admiré les feux d'artifice qui ont clôturé les festivités d'hier. Lors de cet évènement, le chef de l'Etat a annoncé qu'une université « manara-penitra » sera construite à Anivorano Antsohihy, et qu'elle portera le nom du premier président Philibert Tsiranana. Par ailleurs, le chef de l'Etat a aussi laissé entendre que des études approfondies sur la construction de la route reliant Antsohihy - Befandriana Nord sont actuellement en cours.

Réalisation. « Aucune commune, ni aucun district ne sera oublié dans le cadre des actions au développement ». C'est ce qu'a martelé Andry Rajoelina. Anahidrano, la ville natale du défunt président Philibert Tsiranana, ne sera pas en reste non plus. Hier, le chef de l'Etat a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux d'installation d'une centrale hybride photovoltaïque-thermique dans ce village.

Cette centrale solaire sera équipée de technologies de pointe et pourra être alimentée à la fois par des énergies renouvelables, mais aussi par des groupes électrogènes puissants pouvant assurer les besoins en énergie de tout Anahidrano.

Les travaux de réalisation de cette infrastructure, dont la capacité de production est de 200 000 kW par an, s'achèveront d'ici la fin de cette année 2020. L'objectif de ce projet est de permettre à la population d'avoir accès à une électricité moins chère et d'une façon durable, a soutenu Andry Rajoelina. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de son

« Velirano » qui a pour objectif de faciliter à tous l'accès à l'énergie, le chef de l'Etat a aussi inauguré hier la centrale hybride photovoltaïque-thermique de Bekitrobaka.

Une centrale mise en place pour satisfaire les besoins de tout le district d'Antsohihy et ses environs. 2 200 panneaux sont installés sur le site. La centrale est aussi équipée de groupes électrogènes pouvant produire jusqu'à 8,5 millions de kW par an. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'Etat malgache, la société nationale JIRAMA et First Energy.

Distribution de kits scolaires. Comme les autres localités qui ont été visitées par le président de la République, les enfants d'Anahidrano n'ont pas non plus été oubliés en ce qui concerne la distribution de kits scolaires.

Hier, les 2 000 élèves des 17 EPP de la ZAP Anahidrano ont reçu entre autres des tabliers, des cartables, des gourdes, des trousses, des stylos, des cahiers et des livres, en vue d'alléger les charges parentales pour la prochaine rentrée scolaire.

A noter que la région SOFIA figure parmi les régions qui ont un taux de scolarisation le plus élevé de Madagascar. Le nouveau bâtiment de la direction régionale de la Sécurité publique d'Antsohihy a également été inauguré hier.

Une infrastructure aux normes qui abritera désormais toutes les directions et services de la police nationale. A l'occasion, le chef de l'Etat a donné des instructions fermes aux forces de police afin d'améliorer la qualité de leur service et d'être plus réactives et rapides lors des interventions. 2 138 nécessiteux ont aussi bénéficié de l'opération « Vatsy Tsinjo ».

Des enseignants d'écoles privées, des personnes âgées, des transporteurs et des vendeurs ayant subi de plein fouet les effets néfastes de la pandémie de la COVID-19 ont reçu leur part d'aides sociales émanant de l'Etat.

La visite d'Andry Rajoelina à Antsohihy se poursuit ce jour avec à l'ordre du jour, un conseil des ministres décentralisé, mais aussi le très attendu premier conseil des gouverneurs des régions.