Cote d'Ivoire: RHDP - Kouyaté Abdoulaye décortique la Gouvernance d'Alassane Ouattara

Gouvernance d'Alassane Ouattara : Une prouesse inédite ». C'est le titre d'un livre que vient d'écrire Kouyaté Abdoulaye, député de Lakota Commune et Sous-Préfecture, Chef de Cabinet de la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et par ailleurs, Président de l'Union des Enseignant RHDP. L'ouvrage a été présenté ce mercredi 14 Octobre, au cours d'une cérémonie solennelle, au siège du RDR, à la Rue Lepic. En présence de plusieurs responsables et militants du parti.

A l'occasion, l'auteur a indiqué qu'il ne pouvait pas rester silencieux face aux grandes réalisations du Président Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir. Pour lui, cela est d'autant plus nécessaire que les détracteurs du Chef de l'Etat, refusent à travers des faits et gestes, de reconnaitre son génie. Alors que ce qu'il a fait en moins de 10 ans de gouvernance, « C'est du jamais vu au monde ».

Selon lui, ce livre de 99 pages retrace les 10 ans de gestion du pouvoir d'Etat, par le Président de la République.

« En moins 10 ans d'exercice du pouvoir d'Etat, le Président Alassane Ouattara est sans conteste, la deuxième chance de la Côte d'Ivoire et le père du second miracle ivoirien. A quelques mois de l'élection présidentielle, il est le bâtisseur inégalé parmi les Chefs d'Etat de son temps. Son bilan gigantesque est ce qui fait trembler de peur, tous ses adversaires politiques, sur les bords de la lagune Ebrié, à Abidjan », a-t-il affirmé.

Soulignant qu'en matière de reconstruction de la Côte d'Ivoire, après une longue crise post-électorale, Alassane Ouattara a battu tous les records de développement et de recherche du bien-être ey du bonheur partagé pour ses concitoyens.

« Le Président Alassane Ouattara a hérité, le 21 mai 2011, après sa prestation de serment, d'un pays dont l'économie gisait au fond du gouffre. Mais l'expert venu du FMI a eu un courage politique exceptionnel.

Il prit le taureau par les cornes en posant des actes forts et courageux qui ont consisté à mettre en place les fondamentaux et les piliers nécessaires pour redonner vie à cette économie en déliquescence », a-t-il relaté. Avant de poursuivre : « Au grand dam de ses détracteurs, la mayonnaise prit. L'économie est remise à flot, et le Président peut réaliser aisément les grands travaux d'Hercule qu'il a promis aux ivoiriens quand il demandait seulement 5 ans en 2010 ».

Pour l'honorable Kouyaté Abdoulaye, seul Alassane Ouattara peut aujourd'hui, regarder droit dans les yeux de ses adversaires politiques « et les confondre à volonté devant ses réalisations exceptionnelles ».