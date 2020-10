Maroc: La Chambre des représentants demande au gouvernement d'accélérer la programmation de l'étude des propositions de loi

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu une réunion avec les présidents des groupes et du groupement parlementaires consacrée au contrôle de l'action gouvernementale et aux travaux législatifs.

Au début de la réunion, Habib El Malki a fait un exposé sur le contenu du discours Royal à l'occasion de l'ouverture de la session législative d'octobre, rappelant la symbolique que Sa Majesté le Roi a voulu lui faire imprimer avec des messages très significatifs sur la lutte contre le coronavirus et les mesures de prévention et de précaution qui l'accompagnent. Les participants ont également rappelé les messages qui ont marqué le discours Royal dans ses dimensions économiques et sociales et les mesures pratiques pour le décollage économique à travers la création du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, le soutien aux entreprises et la prise en charge du monde rural ainsi que les chantiers sociaux qui reflètent l'esprit de solidarité et d'harmonie intergénérationnelle et garantissent la dignité de tous.

Les participants ont aussi rappelé le cadre qui va contribuer à la réussite de ces chantiers Royaux, à savoir la gouvernance, la responsabilité et la reddition des comptes, la priorité aux intérêts suprêmes du pays, l'implication des différents acteurs à travers la mise en place de plans et de programmes réalistes et le contrôle de leur mise en œuvre. Concernant les travaux du contrôle de l'action gouvernementale, la réunion a débattu du projet de programme de travail hebdomadaire et des axes proposés.

Les participants ont souligné que ces travaux devaient être organisés en fonction des priorités induites par les différentes évolutions de manière à placer l'intérêt et les préoccupations de l'opinion publique nationale au cœur de la séance hebdomadaire de contrôle. En ce qui concerne le volet législatif, les présidents des groupes et du groupement parlementaires ont mis en lumière l'importance de la production législative initiée par les députés sous forme de propositions de loi. Lesquelles totalisent près de 210 dont 40 ont été déposées depuis mars dernier.

Dans le cadre de l'opérationnalisation des exigences de la Constitution et particulièrement du rendez-vous mensuel destiné à l'étude desdites propositions de loi, le président de la Chambre des représentants, les présidents des groupes et du groupement parlementaires ont souligné la nécessité de tenir une réunion avec le gouvernement en vue de définir un agenda détaillé pour la programmation et l'étude de ces propositions qui constituent un atout indéniable pour aborder de nombreux dossiers nationaux et diverses questions sociales, économiques et des droits de l'Homme.