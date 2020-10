Maroc: Elaboration d' une nouvelle stratégie pour la promotion de l'artisanat

La ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a indiqué, mardi à Rabat, que son département se penche sur une nouvelle stratégie pour la promotion du secteur pour la période 2021-2030.

En réponse à une question orale sur "la stratégie relative à l'artisanat et le soutien du secteur", posée à la Chambre des conseillers, elle a indiqué que cette stratégie, qui se prépare en partenariat avec les Chambres de l'artisanat et la Fédération des entreprises d'artisanat et d'autres partenaires, comprend des mesures prioritaires pour le secteur, en vue de préserver le tissu économique et les postes de travail. Le ministère, à la lumière des circonstances liées à la pandémie de Covid-19, a mis en œuvre des mesures urgentes concernant la commercialisation, le financement et l'appui des métiers, a-t-elle noté.

Dans ce cadre, le ministre a évoqué la signature d'accords de partenariat entre le ministère, à travers la Maison de l'artisan, et sept plateformes de commerce électronique, afin de commercialiser les produits d'artisanat et les vendre sur Internet. La ministre a rappelé les répercussions de la crise sanitaire sur le secteur de l'artisanat, relevant que les recherches de terrain, menées par le ministère pour suivre la situation des artisans, ont démontré que les activités de ce secteur ont connu un arrêt de 80% au cours de la période du confinement.

Après la levée du confinement, les activités artisanales ont repris de 66% d'une manière générale, avec des taux variables entre les régions et les métiers, a noté la responsable gouvernementale, ajoutant que la moyenne du revenu individuel a retrouvé sa valeur d'avant la crise de 90% d'une manière globale. En réponse à une autre question sur "les problèmes des employeurs et des professionnels du transport touristique au Maroc", la ministre a passé en revue les différentes mesures sociales prises par le Comité de veille économique pour préserver les emplois et le pouvoir d'achat des employés du secteur et ce, en soutenant les familles qui travaillent dans les secteurs formel et informel.

Conformément aux Hautes orientations Royales à l'occasion du discours de la Fête du Trône, un contrat-programme 2020-2022 pour le soutien du secteur touristique a été signé et comprend des mesures bénéficiant aux professionnels du transport touristique, a rappelé Nadia Fettah Alaoui