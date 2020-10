Cote d'Ivoire: Personnes âgées et Loisirs - 200 Séniors en récréation à Songon-Té, des équipements aux ONG !

Dans la mouvance de la 30e Journée internationale dédiée aux aînés, le 1er octobre, la Direction des Loisirs du Ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé, le samedi 10 octobre, une agape ludique pour les plus de 60 ans.

Dans un contexte mondial marqué depuis plus d'un semestre par la pandémie de la Covid 19, où elles sont les plus exposées, les personnes âgées ne devraient, aucunement, être des laissées pour compte.

Et, dans le droit fil de la 30e édition de la Journée internationale qui leur est dédiée, le 1er octobre, la Direction des Loisirs du Ministère du Tourisme et des Loisirs, a organisé, le samedi 10 octobre, une journée récréative et ludique à leur attention.

C'était au siège de l'Ong « Solidarité Séniors », à Songon-Té, un site enchanteur, en bordure de lagune, à mi-chemin entre Abidjan et Jacqueville. Cette 8e édition annuelle du genre, a réuni près de 200 Séniors, hommes et femmes, de plusieurs associations, en plus du centre de loirs-hôte.

Des structures qui ont reçu, par la même occasion, des équipements divers et des jeux dont des Monopoly, Awalé, Ludo, Scrabble, jeux d'échecs et de dames, ballons de foot, boules de pétanque et hamacs.

Et ce, pour cadrer idéalement avec le thème de l'édition 2020 :« Animations et équipements des centres de loisirs des organisations de personnes aînées».

Et, pandémie de Covid 19 oblige, des dispositifs de sécurité sanitaire, notamment des masques et dispositifs de lavage des mains, ont couronné la remise de matériels.

Au nom du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, Mme Frédérique Ada Kouassi, Chef de cabinet, a réaffirmé la volonté du Ministre de conférer aux activités ludiques des personnes âgées, un caractère institutionnel, en vue de leur mieux-être.

Étant entendu, à l'en croire, qu'ayant travaillé pour l'essor de la nation, ils méritent une retraite active par des loisirs sains, adaptés et encadrés.

Idem pour l'Inspecteur général du Tourisme et des Loisirs, Pascal Mahan, qui en a profité, dans le même élan que le Chef de cabinet, pour féliciter le Directeur des Loisirs, Dr Emmanuel Gala Bi, pour linitiative de ce jamborre ludique au profit des Séniors.

Notons, au passage que les structures d'encadrement des travailleurs retraités que sont le Fidra et la Cgrae, sont des partenaires précieux de la Direction des Loisirs.

Une fois la visite guidée du Centre de loisirs et la remise des équipements effectuées, les Séniors ont sacrifié à des démonstrations en divers compétitions de jeux et activités ludiques, avant de partager un repas fraternel.

L'apothéose a été un bal-poussière aux accents et sonorités rétro des anciennes gloires de la musique d'ici et d'ailleurs, moment privilégié pour les participants qui ont fait montre de leurs talents de danseurs.

Et ce à la satisfaction générale des participants, au nom desquels le responsable de l'Ong « Solidarité Seniors », Docteur Beugré, a exprimé la gratitude au Ministère du Tourisme et des Loisirs.

Pour en revenir sur le bien-fondé des activités de loisirs pour les Séniors, il convient de rappeler avec Dr Gala Bi que l'allongement de la vie ouvre des possibilités, non seulement pour les personnes âgées et leurs familles, mais aussi pour la société dans son ensemble.

Ces années supplémentaires sont l'occasion de se lancer dans de nouvelles activités, par exemple une passion sportive, artistique ou artisanale longtemps négligée.

Les personnes âgées apportent également des contributions très variées, via la transmission de jeux et loisirs susceptibles de disparition à leur famille et communauté.

Bien entendu, l'ampleur de ces possibilités et contributions est largement tributaire d'un facteur : la santé. D'où la question de leur encadrement.