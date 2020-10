Madagascar: Ce 30 octobre sera une journée bien méritée pour nos lémuriens

Le 30 octobre, ce sera la journée mondiale des lémuriens. Cette année, elle sera célébrée sous le thème « les lémuriens et leurs habitats: un patrimoine à préserver ». Cela fait maintenant six ans que cette journée est célébrée chaque dernier vendredi du mois d'octobre et qu'au cours de la semaine, le festival mondial des lémuriens se tient à Madagascar et dans plusieurs pays.

Le moins qu'on puisse dire, c'est une journée bien méritée pour le groupe de primates vivants le plus ancien, descendant directement des premiers primates sur Terre, qui ont parcouru le continent africain aux côtés des dinosaures. Il y a 65 millions d'années, les lémuriens auraient ensuite traversé le canal de Mozambique sur des morceaux de bois flottants pour finalement échouer sur nos côtes d'où ils se sont dispersés aux quatre coins de l'île et se sont diversifiés.

Parmi les plus anciennes espèces, celles des lémuriens géants, certaines avaient la taille d'un gorille ; certaines étaient plus proches du koala ou du paresseux que du singe. L'arrivée de nos ancêtres à nous, il y a environ 1200 ans, sonna le glas pour ces géants. On a retrouvé sur leurs fossiles des traces de hache et de lame. À la chasse, se sont très probablement ajoutés des perturbations de leurs habitats avec le développement de l'agriculture - déjà sur brûlis comme le suggèrent la présence de charbon dans les sédiments de l'époque. Selon plusieurs chercheurs, les changements climatiques y auront aussi été pour quelque chose, causant des changements dans la végétation et les habitats de ces lémuriens géants. Il reste encore des traces de leur passage dans notre environnement naturel actuel, par exemple, les épines sur les plantes endémiques du sud comme le fantsiolitse, qui selon les experts, seraient un mécanisme de protection contre les dégâts causés lorsque ces géants grimpaient à ces arbres.

Aujourd'hui nous avons une centaine d'espèces, ce sont celles qui ont survécu de cette extinction. En plus d'attirer les touristes, les lémuriens jouent un rôle crucial dans la régénération des forêts et le maintien de leur santé, en dispersant les graines des fruits dont ils se nourrissent et par lesquels de nouveaux arbres pousseront. Arbres qui serviront d'abri et nourriront d'autres espèces, y compris, nous les humains.

Malheureusement, plus de 30% des lémuriens sont en danger critique d'extinction, principalement à cause de la dégradation et de la disparation rapide de leur habitat - les forêts; la chasse et le commerce ou l'élevage domestique illicites. La prochaine vague d'extinction n'est pas si loin si nous nous contentons du statu quo.

Avec la crise sanitaire et ces impacts sur le tourisme et l'économie en général, il est plus que jamais vital de repenser les stratégies de conservation et de déployer les efforts pour mettre à l'échelle les techniques agricoles durables, promouvoir des sources d'énergie de cuisson durable, restaurer, renforcer l'application des lois, diversifier les sources de revenus des communautés les plus proches de ces forêts, et surtout éduquer, éduquer, éduquer.

Rendez-vous donc le 30 octobre, une journée bien méritée pour nos lémuriens, qui doit nous rappeler ce patrimoine naturel qui doit faire notre fierté nationale et nous inciter à agir pour sa sauvegarde.