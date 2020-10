Cote d'Ivoire: Kuibiert-Coulibaly (président de la CEI) - « La campagne électorale officielle, s'ouvrira ce jeudi 15 octobre, à minuit »

document

Election du Président de la République, le 31 octobre 2020/Ouverture de la campagne électorale

Le message à la nation du président de la Commission électorale indépendante Ibrahime Kuibiert-Coulibaly

Chères Sœurs et chers Frères ;

Chers Partenaires Extérieurs et chers amis de la Côte-d'Ivoire,

Le nouveau cycle électoral engagé par notre pays depuis le 30 septembre 2019, est entré dans sa phase décisive, avec la convocation du Collège électoral pour l'élection du Président de la République, le 31 octobre 2020, comme le prescrit la Constitution, notre loi fondamentale. La liste des candidats retenus pour le scrutin présidentiel, a été publiée par le Conseil Constitutionnel, le 14 Septembre 2020.

En outre, la Liste Electorale Définitive a été arrêtée le 24 septembre 2020, après l'achèvement de la Révision de la Liste Electorale (RLE).

Au terme de l'opération de la mise à jour de la liste électorale, le fichier électoral 2020 compte 7 495 082 électeurs. Ce sont ces Ivoiriens qui sont, dès à présent, appelés aux urnes.N ous disposons donc des principales composantes du dispositif nécessaire à l'organisation de la compétition électorale du 31 Octobre 2020.

La dernière étape avant la tenue du scrutin proprement dit, celle de la campagne électorale officielle, s'ouvrira ce jeudi 15 octobre, à minuit, pour une durée de 15 jours et prendra fin le vendredi 29 Octobre 2020, à minuit, soit 48 heures avant le scrutin. Chacun des quatre candidats en course pourra désormais battre campagne, librement et en toute légalité, sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'auprès de la diaspora ivoirienne. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de m'adresser, dès à présent, aux deux acteurs de l'élection que sont les candidats et les électeurs.

Les candidats

C'est pour moi le lieu de vous exprimer, au nom de la Commission Electorale Indépendante mes vives félicitations pour avoir été retenus, par le Conseil constitutionnel, au rang des candidats à l'élection du Président de la République.

Je souhaite, à chacun d'entre vous, une pleine réussite dans la compétition pour accéder à la magistrature suprême de l'Etat de Côte d'Ivoire. Battre campagne librement et en toute légalité, c'est observer, strictement, le Code électoral et le Code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné.

Il s'agit, pour vous, de faire valoir auprès de nos concitoyens la qualité de vos programmes de gouvernance respectifs et la hauteur des ambitions que vous avez pour notre cher pays. En effet, en devenant candidats à l'élection du Président de la République du 31 octobre 2020, nul doute, vous avez décidé d'apporter, aux soupirs du peuple, le remède qui guérit. Usez de tous les moyens, sauf ceux qui contrarient la réglementation en vigueur, pour séduire les électeurs.

La CEI, pour sa part, a pris toutes les mesures idoines, en étroite collaboration avec les Autorités de régulation des secteurs de la Communication, de l'Audiovisuelle et de la Presse, ainsi qu'avec les Autorités gouvernementales compétentes, pour garantir, à vous les candidats, l'égalité de chances, le droit et la liberté de battre campagne.

Nous veillerons au bon déroulement de la campagne et au respect des dispositions légales.

Je voudrais, également, vous prier d'insister sur la nécessaire sensibilisation des électeurs lors de la campagne. Il est important d'enseigner et d'éduquer les électeurs au vote, et surtout au vote utile. C'est, justement, à cette fin que la CEI a mis à votre disposition des spécimens de bulletins de vote.

A vous, chers électeurs, qui vous qui êtes l'objet de toutes les attentions des candidats,

C'est à vous que revient la responsabilité citoyenne de désigner le prochain Président de la République. Vous aurez à opérer un choix pour l'intérêt commun, un choix qui impactera nécessairement le devenir de notre pays et le bien-être de toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire.

La Commission Electorale Indépendante voudrait en appeler à l'esprit de civisme, de discipline et de non-violence de tous, candidats, électeurs ou non, pour le déroulement, dans un climat apaisé, de cette phase sensible du processus électoral.

Au niveau sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises par les Etats-majors de nos Forces Nationales, afin de garantir à tous les candidats, le droit et la liberté de battre campagne, et à tous les électeurs, le droit et la liberté de voter.

Je voudrais, enfin, donner l'assurance à chacun des candidats, à la Communauté nationale et internationale, que la Commission Electorale Indépendante continuera de jouer, pleinement, sa partition, pour la bonne conduite de cette avant-dernière étape du processus menant au scrutin du 31 octobre 2020, en toute neutralité, responsabilité et équité, comme elle l'a toujours fait et continuera de le faire.

Bonne campagne électorale à tous.

Je vous remercie.