Ghana: Thomas Partey - Le Ghanéen se fait tatouer son propre visage

Passé au début du mois de l'Atlético de Madrid à Arsenal contre un chèque de 50 millions d'euros, Thomas Partey a une particularité. Le milieu ghanéen s'est fait tatouer sur le bras son propre visage.

Comme rapporté par le Sun, le milieu ghanéen espère que cette amulette lui rappellera de ne pas perdre foi en lui-même. « Je pense que tout le monde sur terre est un dieu. Je suis un dieu pour moi-même et c'est important que je prenne toutes mes décisions et que je fasse tout mon possible pour continuer sur ma voie. »

Un tatouage qui devrait lui permettre de garder le cap et surmonter les épreuves futures : « Je pense que je n'abandonne pas dans les mauvais moments parce que je suis déjà passé par là. J'ai encore beaucoup d'objectifs à atteindre dans le football. Arriver à Arsenal me fait penser que tout est possible et je sais qu'en travaillant dur et en donnant le meilleur, je peux répondre à leurs attentes. »